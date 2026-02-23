Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/2 đã lên tiếng về việc Estonia tuyên bố sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình nếu NATO yêu cầu.

"Chúng tôi không đe dọa Estonia hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác. Nhưng nếu vũ khí hạt nhân được triển khai trên lãnh thổ Estonia và nhắm vào Nga, thì vũ khí hạt nhân của chúng tôi sẽ nhắm vào lãnh thổ Estonia. Chính quyền Tallinn cần phải hiểu rõ điều đó", ông Peskov cho biết.

Bình luận của Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna đầu tuần này nói rằng Tallinn "không phản đối việc tiếp nhận vũ khí hạt nhân của NATO và sẽ sẵn sàng nếu khối quyết định triển khai".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Estonia nêu ra vấn đề này. Mùa hè năm 2025, các phương tiện truyền thông đã đưa tin về những bình luận tương tự của Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur, người tuyên bố rằng Tallinn sẵn sàng cho phép các máy bay chiến đấu của đồng minh được trang bị vũ khí hạt nhân đóng quân tại các căn cứ của mình trong tương lai.

Tại thời điểm đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã gọi Estonia là "một trong những quốc gia thù địch nhất", đồng thời cáo buộc quốc gia Baltic lan truyền thông tin sai lệch về Nga.

Theo truyền thông Nga, Estonia không phải là thành viên NATO đầu tiên bày tỏ mong muốn sở hữu hoặc tiếp cận vũ khí hạt nhân dưới hình thức nào đó. Hồi đầu tháng, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki gợi ý rằng nước này nên phát triển chương trình vũ khí hạt nhân riêng.

Trong thời gian vừa qua, NATO đã liên tục thảo luận về việc mở rộng năng lực răn đe hạt nhân như một phần của kế hoạch tăng cường quân sự quy mô lớn, lấy lý do để đối phó với "mối đe dọa từ Nga". Ngược lại, Moscow khẳng định cáo buộc của châu Âu là "vô lý", nhấn mạnh việc Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố rằng Nga không có ý định tấn công bất kỳ thành viên NATO nào.