Ảnh minh họa: PIndia

Báo Channel News Asia dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9/2 khẳng định những cáo buộc của Mỹ "hoàn toàn vô căn cứ và dối trá trắng trợn". Bắc Kinh kiên quyết phản đối nỗ lực của Washington nhằm tạo ra lý do để biện minh cho việc nối lại các vụ thử hạt nhân của riêng mình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng ngay lập tức "các hành động vô trách nhiệm".

Tại Hội nghị Giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 6/2, Thomas DiNanno, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Kiểm soát vũ khí, đã cáo buộc Trung Quốc tiến hành các vụ thử hạt nhân, bao gồm một vụ vào ngày 22/6/2020 và đang chuẩn bị cho nhiều vụ thử nữa với sức công phá lớn.

Theo ông DiNanno, trong vụ thử hồi tháng 6/2020, Trung Quốc đã sử dụng kỹ thuật tách rời để tránh cho vụ thử không bị phát hiện bằng địa chấn và che giấu các vi phạm về cấm thử hạt nhân.

Viện nghiên cứu phi đảng phái FDD có trụ sở tại Mỹ nhận định cáo buộc trên phản ánh quyết tâm ngày càng tăng của Mỹ trong việc đối phó với những thách thức hạt nhân từ 2 đối thủ ngang tầm là Nga và Trung Quốc, báo hiệu khả năng điều chỉnh hoặc mở rộng lực lượng hạt nhân của Washington.

Ông DiNanno cho biết như vậy sau khi trình bày kế hoạch mới của Mỹ, trong đó kêu gọi đàm phán 3 bên với Nga và Trung Quốc để thiết lập các giới hạn mới đối với vũ khí hạt nhân. Lời kêu gọi được Mỹ đưa ra sau khi Hiệp ước START mới, thỏa thuận cuối cùng giữa 2 cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới là Nga và Mỹ, hết hiệu lực vào ngày 5/2.

Trung Quốc đã bác bỏ việc tham gia đàm phán giải trừ quân bị ở giai đoạn này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10/2025 tuyên bố Washington sẽ bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên cơ sở bình đẳng với Moscow và Bắc Kinh, nhưng không nói rõ hoặc giải thích loại thử nghiệm hạt nhân nào ông muốn nối lại.