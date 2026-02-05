Theo RT, hiệp ước New START, văn kiện hạn chế 2 kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới của Nga và Mỹ, sẽ chính thức hết hiệu lực vào ngày 5/2. Tuy vậy, tính đến tối 4/2, Moscow vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào từ Washington về việc gia hạn.

"Vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra đề xuất tạm thời, đề nghị các bên tiếp tục tuân thủ các giới hạn vũ khí theo hiệp ước thêm một năm sau ngày 5/2, với điều kiện Mỹ có động thái tương ứng. Nhưng đề xuất này đã không được hồi đáp, vì lẽ đó, các bên tham gia không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ hay tuyên bố đối xứng nào", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Hiệp ước hạt nhân New START giữa Nga và Mỹ hết hạn vào ngày 5/2. Ảnh: NurPhoto

Cũng theo Bộ này, Moscow sẵn sàng đáp trả kiên quyết trước những nguy cơ tiềm tàng sau khi thỏa thuận kiểm soát vũ khí chiến lược cuối cùng giữa Nga và Mỹ hết hiệu lực. Tuy nhiên, Moscow vẫn để ngỏ khả năng đối thoại.

"Moscow sẽ tiếp tục hành động một cách có trách nhiệm và cân bằng trong việc hoạch định chính sách về vũ khí tấn công chiến lược, dựa trên đánh giá toàn diện về chính sách quân sự của Washington cũng như tình hình an ninh chiến lược tổng thể. Chúng tôi vẫn sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao nhằm ổn định tình hình, dựa trên cơ sở đối thoại bình đẳng và cùng có lợi", thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Trong tuần trước, Phó Chủ tịch Hội đồng Nga Dmitry Medvedev nói rằng việc New START hết hạn mà không có thỏa thuận thay thế là điều "cần cảnh giác", đồng thời dự báo số lượng quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có thể gia tăng trong tương lai.

Vào ngày 4/2, Giáo hoàng Leo XIV cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ gia hạn New START, nhấn mạnh rằng tình hình thế giới hiện tại "đòi hỏi mọi phương án để ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang mới".