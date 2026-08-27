Tên lửa Storm Shadow. Ảnh: MBDAU

Theo đó, các cuộc tấn công nhắm vào Anh sẽ diễn ra nếu Kiev tiếp tục sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Hãng RT đưa tin, tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Moscow - London nhanh chóng xấu đi, chỉ một ngày sau khi lực lượng Ukraine được cho là sử dụng tên lửa Storm Shadow/SCALP do Anh và Pháp hợp tác sản xuất để tấn công Donetsk, khiến ít nhất 8 dân thường bị thương, trong đó có 2 trẻ em.

Bà Zakharova nói trong cuộc họp báo hôm nay (27/8): “Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo hành động đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine sử dụng vũ khí Anh nhằm vào lãnh thổ Nga, có thể được thực hiện đối với bất kỳ cơ sở và trang thiết bị quân sự nào của Anh tại Ukraine cũng như ở những nơi khác”.

Bà nói thêm rằng những người chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Nga sẽ bị trừng phạt đồng thời cảnh báo cả những “đồng phạm và kẻ xúi giục” cũng sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Bà Zakharova cáo buộc các chính phủ Anh liên tiếp theo đuổi mục tiêu dài hạn là giáng một đòn thất bại chiến lược lên Nga, đồng thời kêu gọi “tất cả người dân Anh suy nghĩ về những hậu quả tất yếu và thảm khốc từ các bước đi thù địch của chính chính quyền nước mình”.

Trước đó trong tuần, Anh đã phê duyệt việc chuyển giao công nghệ mật cần thiết để hỗ trợ Ukraine tự lắp ráp tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP trong nước.

Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cảnh báo rằng Moscow có đầy đủ quyền coi việc lực lượng tên lửa Anh công khai thừa nhận tham gia trực tiếp vào các cuộc tấn công nhắm vào Nga là hành động tham chiến với tất cả những hệ quả đi kèm.