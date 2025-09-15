Theo trang tin quân sự Militarnyi, Nga đã trục vớt các mảnh vỡ của chiếc Mi-24 dưới lòng Biển Đen sau 16 tháng trực thăng gặp nạn, gồm thân máy bay, các bình nhiên liệu ngoài và mũ phi công. Vụ mất tích bí ẩn của Mi-24 xảy ra giữa lúc Ukraine tăng cường triển khai USV tấn công các mục tiêu của Nga ở Biển Đen.

Trực thăng Mi-24VP của Nga gặp nạn ở Biển Đen hồi tháng 4/2024. Ảnh: Militarnyi

Cụ thể, vào ngày 10/4/2024, trực thăng Mi-24VP sơn số 39 màu đỏ, mang số hiệu đuôi RF-34200 của Nga đã thực hiện tuần tra khu vực biển gần Sevastopol và đẩy lùi một cuộc tấn công từ các USV của Ukraine.

Vào lúc 3h sáng cùng ngày, 4 thành viên trên trực thăng Mi-24VP bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu và dự kiến trở về sân bay sau khoảng nửa giờ. Tuy nhiên, vào lúc 3h40, trực thăng “biến mất khỏi màn hình radar” và dừng liên lạc.

Một ngày sau, tức ngày 11/4, một nhóm thợ lặn đã tìm thấy mảnh vỡ của trực thăng cùng thi thể của 4 thành viên phi hành đoàn dưới độ sâu 15m.

Các kênh Telegram thân cận ngành hàng không quân sự Nga cho hay, các thợ lặn không tìm thấy dấu vết cho thấy có lực tác động từ bên ngoài trong quá trình kiểm tra các mảnh vỡ, do đó loại trừ khả năng trực thăng bị vũ khí phòng không tấn công. Vào thời điểm đó, nguyên nhân khiến trực thăng rơi được tin do trục trặc kỹ thuật.

Theo các nguồn thạo tin, phi hành đoàn và trực thăng gặp nạn thuộc Trung đoàn hỗn hợp số 396 của Hạm đội Baltic và đóng quân ở căn cứ không quân Kacha.

Năm 2024 là năm đầu tiên chứng kiến Ukraine huy động USV trang bị các vũ khí phòng không tấn công ở Biển Đen. Trong đó, USV của Ukraine đã bắn hạ một trực thăng Mi-8 của Nga bằng tên lửa R-73. Vào tháng 4/2024, trang Militarnyi cũng từng dẫn lời một phát ngôn viên Hải quân Ukraine cho hay, Nga đã mất một trực thăng Ka-27.

Một số hình ảnh mảnh vỡ trực thăng Mi-24VP vừa được Nga trục vớt dưới biển:

Thân trực thăng Mi-24VP nằm dưới đáy biển. Ảnh: Militarnyi

Giá đỡ trên trực thăng. Ảnh: Militarnyi

Mũ phi công. Ảnh: Militarnyi