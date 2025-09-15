Theo hãng tin RT, trả lời phóng viên khi trở lại Nhà Trắng hôm 14/9, ông Trump cho hay, các thành viên NATO và EU cần “tập hợp lại” và “cứng rắn hơn”, trước khi kỳ vọng Mỹ có thể “tấn công toàn diện” vào Nga.

“Châu Âu vẫn đang mua dầu của Nga. Tôi không muốn họ mua dầu mỏ và lệnh trừng phạt họ đang thực hiện cũng không đủ cứng rắn. Tôi sẵn sàng ban hành lệnh trừng phạt, nhưng họ cũng cần đẩy mạnh lệnh trừng phạt tương xứng với những gì tôi đang làm. Đúng, tôi sẵn sàng hành động, nhưng họ cũng phải làm như vậy”, Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: UPI

Theo tờ Financial Times, trong những ngày gần đây, ông Trump đã nhiều lần kêu gọi các nước NATO dừng mua dầu thô của Nga, đồng thời hối thúc các quốc gia EU áp đặt mức thuế lên tới 100% đối với với hàng hóa của Trung Quốc và Ấn Độ.

Hồi tháng 8, ông Trump đã ban hành mức thuế 50% đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Ấn Độ vào Mỹ. Tuy nhiên, New Delhi khẳng định sẽ không cắt giảm lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Nga, bởi điều này sẽ ảnh hưởng tới an ninh năng lượng và chủ quyền của Ấn Độ trước những quyết định kinh tế.

Trong khi đó, EU đang chuẩn bị ban hành gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào lĩnh vực xuất khẩu dầu và ngân hàng của Nga. Brussels tuyên bố sẽ loại bỏ hoàn toàn các nhiêu liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027, nhưng một số nước như Hungary và Slovakia lại phản đối.

“Hiện tại họ mới chỉ nói, chứ chưa hành động”, ông Trump nhấn mạnh.