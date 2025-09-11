UAV Ukraine tấn công tàu Nga. Video: HUR

Tờ Kyiv Indenpendent dẫn tin từ HUR cho hay, vụ việc xảy ra hôm 10/9. UAV của Ukraine đã theo dõi và tấn công tàu MPSV07 của Moscow khi con tàu đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, trinh sát ở Vịnh Novorossiysk, gần vùng Krasnodar của Nga, nơi đặt trụ sở của Hạm đội Biển Đen.

HUR đã công bố một video đen trắng ghi lại cảnh UAV của Ukraine đâm vào cầu tàu. "Kết quả của vụ tấn công là hệ thống tình báo điện tử của tàu Nga bị phá hủy, con tàu bị vô hiệu hóa và phải gửi đi sửa chữa", HUR cho hay.

Tàu MPSV07 có giá ước tính khoảng 60 triệu USD, được quân đội Nga đưa vào biên chế hoạt động năm 2015. Theo Ukraine, Nga có 4 tàu thuộc lớp này. Tuy nhiên, các nguồn tin mở liệt kê 5 tàu ​​cứu hộ đa chức năng MPSV07 đang hoạt động với chiếc thứ 6 đang được đóng.

Tàu MPSV07 được trang bị hệ thống lặn, phương tiện điều khiển từ xa, bộ phận định vị âm quét sườn và thiết bị tình báo điện tử. Công suất phát điện của tàu là 4 megawatt và có thể được sử dụng để khảo sát đáy biển.

Bằng cách sử dụng UAV và tên lửa tấn công, quân Ukraine được cho đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa 1/3 số tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga trong suốt thời gian diễn ra xung đột, bao gồm tàu ​​đổ bộ Caesar Kunikov, tàu tuần tra Sergei Kotov, tàu hộ tống tên lửa Ivanovets và nhiều tàu đổ bộ tốc độ cao.