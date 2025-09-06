Theo trang tin quân sự Militarnyi, trong video của DIU, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất (FPV) và các phương tiện bay không người lái khác để tấn công mục tiêu Nga. Mục đích là cho phép các lực lượng Kiev hoạt động hiệu quả nhất có thể và tránh tổn thất.

Video: Militarnyi

Cuộc tấn công đã phá hủy một tàu BL-680 được Nga sử dụng cho nhiệm vụ tuần tra và hậu cần. Ngoài ra, trạm radar Harpoon-B và trạm tác chiến điện tử Groza của Nga cũng bị phá hủy, làm suy yếu đáng kể khả năng phát hiện và chống lại quân Ukraine.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine còn phá hủy 4 thiết bị ăng ten cung cấp thông tin liên lạc và dẫn đường cho quân đội Nga.

Tàu BL-680. Ảnh: Militarnyi

Theo DIU, chiến dịch tấn công ở Biển Đen của Ukraine đã gây tổn thất nhân sự cho Nga, nhưng số liệu cụ thể không được tiết lộ.

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.