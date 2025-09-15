DIU đã đảm nhiệm vai trò từ bảo vệ Kiev cho tới triển khai các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái (USV) đánh chìm chiến hạm, trực thăng và thậm chí chiến đấu cơ của Nga.

Theo trang United24 Media, DIU mới đây đã cho công bố đoạn video về cuộc tấn công trên Biển Đen bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu của Nga gồm tàu BL-680 được sử dụng cho nhiệm vụ tuần tra và hậu cần cùng trạm radar Harpoon-B và trạm tác chiến điện tử Groza. Đoạn video đã chứng minh, sau hơn 3 năm, đòn tấn công của DIU vẫn phát huy hiệu quả, đồng thời chứng minh vai trò quan trọng của lực lượng này trong hoạt động phòng thủ của Ukraine.

Đặc nhiệm DIU tấn công các mục tiêu Nga ở Biển Đen. Video: Militarnyi

DIU là gì?

DIU được thành lập vào ngày 7/12/1992, một năm sau khi Ukraine giành được độc lập. Hiện tại, cơ quan này đang thuộc sự quản lý cua Bộ Quốc phòng Ukraine. Vai trò của DIU là thu thập, phân tích và cung cấp thông tin tình báo cho lãnh đạo Ukraine cũng như hợp tác với các đối tác quốc tế gồm CIA của Mỹ và MI6 của Anh. Ngoài ra, hoạt động của DIU còn bao gồm tình báo trên chiến trường, đột kích vào các phòng tuyến phía sau của đối phương, chiến tranh USV và tác chiến an ninh mạng.

Trong số đội hình chiến đấu của DIU có “Quân đoàn quốc tế” tập hợp các quân nhân chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Ngoài ra, DIU còn có các đơn vị như Timur, Ghosts, Wings và Kraken cùng các tiểu đoàn Shaman và Nobody. Đáng chú ý, Nhóm 13 thuộc DIU, quy tụ các chuyên gia về USV đã nhiều lần tấn công tàu chiến, trực thăng và chiến đấu cơ, được cho gây tổn thất hơn 500 triệu USD cho Nga.

“Trong nhiều nền văn hóa, con số 13 là con số không may mắn. Đối với Nga, điều này đã đúng”, phát ngôn viên DIU Andrii Yusov nói.

Kể từ năm 2020, DIU nằm dưới sự dẫn dắt của Trung tướng Kyrylo Budanov, 39 tuổi, người đã phục vụ trong ngành tình báo quân sự từ năm 2007. Ông Budanov thường xuyên trả lời phỏng vấn truyền thông phương Tây về những nỗ lực của tình báo Ukraine.

“Mỗi chiếc tàu bị đánh chìm, mỗi máy bay hay trực thăng bị bắn hạ sẽ làm giảm năng lực của đối phương. Đó là những bước đi thực tế dẫn tới chiến thắng của chúng tôi”, ông Budanov chia sẻ.

Những chiến dịch táo bạo

Trong những ngày đầu bùng nổ xung đột ở Ukraine, các binh sĩ DIU cùng với Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine và nhiều lực lượng khác đã bảo vệ sân bay Hostomel ở vùng Kiev. Lính dù Nga đã đổ bộ xuống sân bay để làm bàn đạp cho cuộc tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine. Tuy nhiên, sự kháng cự quyết liệt suốt 3 ngày của các lực lượng Ukraine đã phá tan kế hoạch của Nga.

Chuyện tương tự cũng xảy ra ở Biển Đen. Vào năm 2022, nhóm đặc nhiệm của DIU cùng với nhiều tổ chức khác như Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tham gia giải phóng Đảo Rắn khỏi sự kiểm soát của quân đội Nga. Việc bảo vệ sân bay Hostomel và chiến dịch ở Đảo Rắn trở thành biểu tượng cho sự táo bạo ban đầu của DIU trong quá trình đối phó với quân đội Nga.

Hay vào tháng 8/2023, DIU đã triển khai chiến dịch Titmouse thuyết phục một phi công điều khiển trực thăng Mi-8 của Nga đào tẩu, chuyển thông tin mật về lực lượng hàng không Nga cho Ukraine.

Trong khi đó, Nhóm đặc nhiệm 13 trở thành lực lượng nòng cốt trong chiến dịch tấn công bằng USV của Ukraine nhằm vào nhiều tàu Nga như tàu hộ tống Ivanovets, tàu đổ bộ Tsezar Kunikov và tàu tuần tra Sergey Kotov.

Vào tháng 12/2024, USV Magura của Ukraine đã phá hủy một trực thăng Mi-8 của Nga ở bán đảo Crưm. Đây là lần đầu tiên một USV tiêu diệt được trực thăng.

Vào tháng 5 năm nay, Nhóm 13 tiếp tục bắn hạ 2 chiến đấu cơ Su-30 của Nga trên Biển Đen bằng USV trang bị tên lửa không đối không. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử USV bắn hạ được tiêm kích.

Ukraine tuyên bố bắn hạ Su-30 của Nga bằng USV. Ảnh: Airforce Technology

Những nhiệm vụ nổi bật gần đây

Đơn vị đặc nhiệm Timur của DIU đã ngăn được đà tiến của quân đội Nga ở vùng Sumy vào đầu tháng 8, triển khai các cuộc đột kích sâu vào hậu phương của đối phương với sự hỗ trợ của pháo binh, các cuộc tấn công bằng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) và cận chiến. DIU báo cáo hậu quả là khiến Nga mất hơn 8 đại đội.

Vào ngày 28/8, DIU và đơn vị đặc nhiệm Ghosts đã tấn công tàu hộ tống Buyan-M được trang bị tên lửa Kalibr của Nga trên biển Azov. Vài ngày sau, DIU phóng FPV từ khoảng cách hơn 350km để tấn công một tàu Buyan-M khác.

Cuối tháng 8 và đầu tháng 9, DIU đã tập kích thành công vào các vị trí radar và phòng không của Nga ở bán đảo Crưm. Ban đầu, đơn vị đặc nhiệm Ghosts đã vô hiệu hóa một số tài sản có giá trị cao của đối phương, gồm radar S-400, thiết bị theo dõi không gian GLONASS. Sau đó vài ngày, DIU tiếp tục loại bỏ các hệ thống gồm Nebo-M và Podlet-K1, từ đó tạo ra các điểm mù tạm thời trong hệ thống phòng không Nga.