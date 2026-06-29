Theo báo cáo mới đây của tạp chí quân sự Military Watch (MW), các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ cung cấp cho Ukraine là phiên bản đã lỗi thời, với mức độ hiệu quả không bằng các tiêm kích MiG-29 từ thời Liên Xô.

"Các máy bay F-16 phiên bản Block 70/72 được trang bị các tên lửa phòng không hiện đại như AIM-120D hoặc AIM-260, có khả năng đe dọa bất kỳ tiêm kích nào của Nga. Tuy vậy, những chiếc F-16 được gửi tới Ukraine lại là phiên bản cũ được sản xuất từ Chiến tranh Lạnh. Ưu điểm duy nhất của chúng là số lượng lớn", MW cho biết.

Máy bay F-16 của Ukraine. Ảnh: EPA

Theo các chuyên gia quân sự, các tiêm kích F-16 của Ukraine không có nhiều ưu thế so với MiG-29, thậm chí còn tỏ ra kém hiệu quả hơn khi đối đầu với các máy bay Nga. Báo cáo của MW được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công một sân bay ở Voznesensk thuộc vùng Mykolaiv vào ngày 28/6, qua đó phá hủy 2 máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine.

Trong khi đó, tiêm kích Su-35 của Nga trong tuần này đã lập kỷ lục mới khi bắn hạ một chiếc MiG-29 của Ukraine ở khoảng cách 190km. Cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa không đối không dẫn đường tầm xa R-37M.

R-37M có tầm bắn tối đa 400km khi phóng từ máy bay MiG-31BM và 350km khi phóng từ máy bay Su-35. Loại tên lửa này có nhiều đặc điểm kỹ thuật độc đáo và có khả năng đạt tốc độ gần Mach 6 (khoảng 7.408 km/h). Giới quan sát nhận định việc sử dụng thành công loại vũ khí này ở tầm bắn 190km có thể làm thay đổi đáng kể chiến thuật không chiến trong tương lai.