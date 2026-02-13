Theo trang tin quân sự Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 11/2 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh các thành viên của Lữ đoàn số 5 sử dụng UGV để sơ tán thương binh khỏi tiền tuyến.

"UAV cảm tử đã trở thành nguy cơ lớn nhất trên khắp các mặt trận khi bất kỳ chuyển động nào đều có thể bị tấn công. Việc sơ tán binh lính bị thương trong điều kiện như vậy thực sự khó khăn. Tuy vậy, các nền tảng UGV đã chứng minh được sự hiệu quả trên tiền tuyến, khi có thể giải cứu các thương binh bất chấp những đe dọa từ UAV. Sự xuất hiện của UGV đã giúp lực lượng y tế giảm thiểu tối đa những nguy cơ có thể gặp phải", một sĩ quan Ukraine với biệt danh Bot cho biết.

Robot Ukraine giải cứu thành công binh lính bị thương dù bị UAV cảm tử Nga tập kích. Video: Defense Express

Trong đoạn video được công bố, UGV của Ukraine đã né tránh thành công 2 cuộc tấn công bằng UAV cảm tử của quân Nga, sau đó đưa thương binh đến vị trí của đơn vị y tế.

Kể từ đầu cuộc xung đột, cả Nga và Ukraine đều đã triển khai nhiều loại robot quân sự tới tiền tuyến, bao gồm cả robot làm nhiệm vụ chiến đấu, robot cứu thương và robot vận chuyển. Hồi tháng 8 năm ngoái, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky tuyên bố Kiev sẽ tăng cường 15.000 UGV ra tiền tuyến để giảm thiểu thương vong cho binh lính, đồng thời bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân sự.