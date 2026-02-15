Video: Bộ Quốc phòng Ukraine/SBU

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine trên mạng xã hội X hôm 14/2, các lực lượng điều khiển FPV Alpha thuộc Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) năm 2025 đã khiến quân Nga mất hơn 50% số xe phòng không Pantsir trong biên chế. “Mỗi hệ thống có giá từ 15 - 20 triệu USD trên được thiết kế để ngăn chặn các UAV của chúng tôi. Giờ các khí tài đó là một trong những tổn thất đắt đỏ nhất của đối phương”.

Đoạn video do quân Ukraine công bố sau đó cho thấy FPV cảm tử của nước này trong nhiều trường hợp đã dễ dàng tiếp cận xe Pantsir của Nga và ra đòn tập kích.

FPV Ukraine tập kích xe phòng không Pantsir của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine/SBU

Theo chuyên trang Army Recognition, Pantsir là tổ hợp phòng không được Nga thiết kế nhằm bảo vệ các địa điểm quân sự, hạ tầng công nghiệp và các lực lượng mặt đất trước “những vụ tấn công đường không có dẫn đường chính xác ở tầm thấp và cực thấp. Mỗi tổ hợp gồm 6 xe chiến đấu được trang bị tên lửa phòng không và pháo cỡ nòng 30mm, 1 - 2 xe vận chuyển cùng các phương tiện bảo dưỡng.

Xe chiến đấu Pantsir. Ảnh: Army Recognition

Mỗi xe chiến đấu của tổ hợp Pantsir được trang bị 12 tên lửa đất đối không 57E6 có tầm bắn tối đa là 20km và 2 pháo 2A38 có thể hạ mục tiêu trên không ở khoảng cách 4km.