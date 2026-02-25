Video: RG/FighterBomber

Báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với Moscow mới đây đã trích dẫn đoạn video ghi lại hoạt động tác chiến trong buồng lái trực thăng Ka-29 của các phi công Nga. Theo hình ảnh được công bố, khi làm nhiệm vụ tuần tra trong một khu vực không xác định ở Biển Đen, các phi công Nga đã phát hiện USV của Ukraine đang di chuyển trên mặt biển.

Kíp tác chiến Nga sau đó đã phóng tên lửa không điều khiển S-8 và đạn từ súng máy vào các USV. Trước hỏa lực dày đặc từ trực thăng săn ngầm của Nga, khí tài Ukraine nhanh chóng bị phá hủy.

Kíp lái Ka-29 Nga phóng tên lửa và nã đạn vào USV Ukraine. Ảnh: RG/FighterBomber

Hiện chưa rõ thời điểm đoạn video trên được quay lại.

Theo chuyên trang Army Recognition, Ka-29 là mẫu trực thăng săn ngầm vận tải - tấn công do Tập đoàn Kamov của Liên Xô phát triển trong thập niên 1980. Kíp điều khiển trực thăng gồm 2 phi công và khoang sau có thể chứa được 16 binh sĩ.

Ka-29 được trang bị các vũ khí như ống phóng tên lửa không dẫn đường, súng máy UPK-23-250 cỡ nòng 23mm. Trong một số trường hợp, ống phóng rocket có thể được thay thế bằng tên lửa chống tăng có dẫn đường. Ngoài ra, khu vực buồng lái của trực thăng cũng được gia cố vững chắc để có thể chống lại đạn của các loại vũ khí cầm tay.

Trực thăng Ka-29 của Nga. Ảnh: TASS

Thống kê từ Army Recognition cho thấy, từ thập niên 1980 đến nay, Tập đoàn Kamov đã cho xuất xưởng hơn 60 chiếc trực thăng Ka-29.