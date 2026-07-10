Theo RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/7 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này giải cứu thành công một gia đình bị mắc kẹt tại thành phố chiến lược Konstantinovka thuộc vùng Donetsk.

"Trong khi thực hiện nhiệm vụ giám sát thường nhật, các UAV trinh sát đã phát hiện ra một ngôi nhà bị hư hại với một tấm biển ghi: 'Có người đang sống tại đây'. Ngay khi UAV tiến lại gần, những người dân ở bên trong đã nhanh chóng xuất hiện", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Quân đội Nga giải cứu một gia đình bị mắc kẹt ở thành phố Konstantinovka. Ảnh: RT

Khi xác nhận được tình trạng của các thường dân, UAV của Nga đã thả một bộ đàm xuống cho gia đình 4 người. Đơn vị điều khiển UAV sau đó tiếp tục hướng dẫn họ di chuyển đến nơi an toàn trong khi liên tục theo dõi từ trên không.

"Mọi chuyện thật khó tin. Vào lúc chạng vạng, chúng tôi cầm tấm biển bước ra ngoài. Một UAV bất ngờ bay ngang qua, tiếp cận chúng tôi, thả xuống một bộ đàm rồi rời đi. Sau đó, chúng tôi nghe thấy chỉ dẫn: 'Xin chào, đây là quân đội liên bang Nga. Các bạn đã sẵn sàng rời đi chưa? Một chú chim nhỏ sẽ dẫn đường cho các bạn'", một thành viên trong gia đình vừa được giải cứu chia sẻ.

Theo truyền thông Nga, quân đội nước này đang tiến hành rà soát bom mìn và truy quét lực lượng Ukraine ở bên trong Konstantinovka, trong khi giao tranh vẫn đang xảy ra ở khu vực ngoại ô thành phố.