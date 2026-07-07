Trung Quốc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Ảnh: Quân đội Trung Quốc

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow hôm qua (6/7) rằng Trung Quốc có quyền thử tên lửa và củng cố năng lực quân sự của mình.

Ông Peskov nói: "Chúng tôi tin rằng việc Trung Quốc thử nghiệm tên lửa và tham gia phát triển quân sự là quyền chủ quyền của họ. Trung Quốc không đe dọa bất kỳ quốc gia nào trong khu vực hay bất cứ nơi nào trên thế giới và họ là đồng minh chính, đối tác chiến lược của chúng tôi".

Bình luận trên được đưa ra sau khi Trung Quốc thử nghiệm một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm ra Thái Bình Dương. Vụ thử nghiệm trùng với thời điểm bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên giữa Moscow và Bắc Kinh.

Quân đội Trung Quốc đã ra một tuyên bố cho hay, tàu ngầm hạt nhân chiến lược của nước này đã phóng một tên lửa mang đầu đạn huấn luyện về phía Thái Bình Dương như một phần của cuộc diễn tập thường lệ. Tuyên bố nêu rõ vụ phóng thử nghiệm tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hoặc mục tiêu cụ thể nào.

Theo trang tin USNI News của Viện Hải quân Mỹ, Trung Quốc không cung cấp thêm chi tiết về vụ phóng, cũng như không xác định tàu ngầm, địa điểm phóng và loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Quân đội Trung Quốc hiện vận hành 6 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân Type-094 và một tàu ngầm chạy bằng điện diesel Type-032. Các tàu này được sử dụng để thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Đề cập tới cuộc tập trận hải quân Tương tác hàng hải 2026 từ 6-13/7 ở biển Hoàng Hải và không phận gần thành phố Thanh Đảo của Trung Quốc, ông Peskov nhấn mạnh các cuộc tập trận mang tính chất phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào.

Quan chức Nga nói thêm, sự hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh trong một lĩnh vực quan trọng và có trách nhiệm như vậy là một yếu tố rất quan trọng góp phần vào tính dự đoán và an ninh trong khu vực.