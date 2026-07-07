Theo TASS, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 6/7 đã chỉ trích châu Âu vì tìm cách thúc đẩy Mỹ từ bỏ giải pháp đàm phán hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

"Các thành viên NATO thuộc châu Âu đang không ngừng thúc đẩy xung đột vũ trang bằng cách cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Bên cạnh đó, giới chức Anh, Đức và Pháp cũng đang cố gắng tác động lên Mỹ", ông Ryabkov cho biết.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Ryabkov nhận định, Washington dường như đã đồng thuận với lập trường của châu Âu về cách giải quyết xung đột Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức ở Evian, Pháp. "Chúng tôi sẽ chờ kết quả hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó lập trường của Mỹ sẽ rõ ràng hơn. Ở thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn là một dấu hỏi lớn", ông Ryabkov nói.

Trong bình luận của mình, quan chức ngoại giao Nga cũng cho rằng các tuyên bố gần đây của châu Âu về việc sẵn sàng đối thoại với Nga chỉ là "chiến thuật đánh lạc hướng".

"Mục tiêu của châu Âu là duy trì chính quyền Kiev như một biện pháp gây sức ép quân sự lâu dài với Nga. Chúng tôi không muốn gây hấn với bất kỳ ai, nhưng sẽ kiên quyết đáp trả mọi hành động xâm phạm lợi ích cốt lõi của đất nước", ông Ryabkov nhấn mạnh.