Trang Gazeta dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (23/8) cho biết, quân đội Nga đã tấn công 3 điểm triển khai quân tạm thời của các lực lượng Kiev tại Donetsk, miền đông Ukraine.

Chuyên gia quân sự Andrey Marochko nói với hãng tin TASS rằng, lực lượng Nga đã tiến về sườn phía tây của khu vực Konstantinovka thuộc Donetsk và thiết lập một vị trí vững chắc trên hai con phố của thị trấn.

Ngoài ra, từ lúc nửa đêm 22/8 tới 1h40 sáng ngày 23/8, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 7 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở nhiều khu vực. Tại vùng Rostov, giao thông đường sắt phải tạm dừng do các đám cháy phát sinh từ những mảnh vỡ UAV rơi xuống.

Theo cơ quan an ninh Nga, Ukraine đang rút các lữ đoàn tinh nhuệ ở Kharkiv về hậu phương, nhiều khả năng để chuẩn bị nhân sự tốt hơn. Cụ thể, lữ đoàn tấn công đường không số 92 và số 82 của Ukraine được thay thế bằng lực lượng phòng thủ lãnh thổ. Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine, vốn cũng được coi là lực lượng tinh nhuệ, cũng đã được lệnh rút về hậu phương.

Moscow nhận định, sau khi có đủ người, Kiev có thể mở cuộc tấn công mới nhằm đạt đột phá ở vùng chiến sự.