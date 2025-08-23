Theo hãng tin RT, phát biểu tại cuộc họp với các công nhân ngành hạt nhân ở Sarov, phía đông Moscow hôm 22/8, ông Putin nhấn mạnh khu vực Bắc Cực đóng vai trò rất quan trọng đối với quốc phòng của Nga.

"Các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga đang lặn xuống dưới lớp băng Bắc Cực, biến mất khỏi màn hình radar. Đây là lợi thế quân sự của Nga", Tổng thống Putin nói.

Tàu ngầm hạt nhân Knyaz Pozharsky của Nga. Ảnh: Sputnik

Cũng theo ông, nghiên cứu Bắc Cực là "cực kỳ quan trọng", khi các tuyến đường vận chuyển đang trở nên dễ tiếp cận hơn do tình trạng băng tan.

"Đó là lợi thế cạnh tranh của Nga, vì nhiều quốc gia cũng đang quan tâm đến việc sử dụng các tuyến đường này", ông Putin nói thêm.

Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia bao gồm Nga và Mỹ đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của Bắc Cực đối với an ninh và thương mại toàn cầu.

Đáng nói, Nga hiện là quốc gia duy nhất vận hành một đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Kể từ những năm 2000, Nga đã đóng 8 tàu ​​ngầm hạt nhân lớp Borei. Chiếc mới nhất Knyaz Pozharsky được hạ thủy vào năm 2024. Ngoài ra, Nga còn đang đóng thêm 2 chiếc nữa.

Hồi tháng 7, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố các tàu ngầm này được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava với tầm bắn 8.000km.