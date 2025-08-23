Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Theo đài RT, phát biểu trước các phóng viên hôm 22/8, ông Lukashenko cho hay, một số nhân vật giấu tên ở Nga đã đề xuất sử dụng hệ thống tên lửa mới Oreshnik để tấn công các trung tâm ra quyết định của Ukraine, nhưng ông Putin không đồng ý. Tổng thống Belarus kể, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố: "Không được".

Ông Lukashenko nói, nếu một cuộc tấn công như vậy xảy ra, sẽ không còn gì sót lại. Hồi tháng 5, Tổng thống Putin từng nói, phương Tây cố khiêu khích để Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine, song ông thấy điều đó không cần thiết.

Tổng thống Belarus nhấn mạnh, Nga cam kết giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine một cách hòa bình và Tổng thống Putin đã kiềm chế không tấn công các mục tiêu dân sự ở Kiev khi quân Nga tiến tới ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine vào đầu năm 2022. Vào thời điểm đó, Moscow mô tả động thái này là một cử chỉ thiện chí trước khi hai bên đạt thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Tuy nhiên, Kiev đã từ chối ký thỏa thuận sau khi bị thúc giục tiếp tục chiến đấu.

Hệ thống tên lửa tầm trung mới phát triển Oreshnik của Nga có thể di chuyển với tốc độ lên tới Mach 10 (12.348 km/h), đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Theo các nhà phân tích, hệ thống tên lửa này không thể đánh chặn, có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường và phóng nhiều đầu đạn dẫn đường.

Tên lửa Oreshnik được thử nghiệm lần đầu tiên ở vùng chiến sự vào tháng 11/2024 khi tấn công cơ sở phòng thủ Yuzhmash của Ukraine tại Dnepr. Sức mạnh hủy diệt của tên lửa ở dạng thông thường đã được các quan chức Nga so sánh với một cuộc tấn công hạt nhân công suất thấp.