Trung đoàn tấn công số 23 của Vệ binh quốc gia Ukraine. Video: Militarnyi

Chuyên trang quân sự Militarnyi dẫn thông cáo từ cơ quan báo chí của Vệ binh quốc gia Ukraine cho biết trong tháng 4 và những ngày đầu tháng 5, Trung đoàn tấn công số 23 thuộc Quân đoàn số 2 “Khartia” đã thực hiện một cuộc càn quét sâu vào khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Kharkiv.

“Để thực hiện cuộc càn quét vào các vị trí của đối phương, các cấp chỉ huy đã điều động nhân lực từ những đại đội 10, 11, 12. Như một phần chiến dịch, chiến thuật nghi binh đã được sử dụng để khiến quân Nga bối rối… Các đơn vị Kiev đã tiến quân qua các khu rừng ở cánh trái và phải gần làng Starytsia. Tại cánh trái, 50 binh sĩ được triển khai để ‘dọn dẹp’ cứ điểm của đối phương. Trong khi đó, 15 lính Ukraine khác lại được điều động ở cánh phải”, trích thông cáo của Vệ binh quốc gia Ukraine.

Lính Ukraine kích nổ một tòa nhà khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Trung đoàn tấn công số 23 của Vệ binh quốc gia Ukraine

Theo quân đội Ukraine, chiến dịch trên đã khiến năng lực phòng thủ của Nga ở mặt trận Vovchansk bị suy yếu. Được biết, chiến dịch trên được quân Kiev thực hiện trước khi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Nga và Ukraine chính thức có hiệu lực.

Hiện phía Nga chưa bình luận về thông tin do phía Ukraine đưa ra.

Bản đồ cập nhật từ chuyên trang theo dõi xung đột Deep State của Ukraine cho thấy vào ngày 10/5, làng Starytsia ở mặt trận Vovchansk thuộc tỉnh Kharkiv vẫn nằm trong vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa quân phòng thủ Ukraine và các lực lượng Nga.