Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (26/8), chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói, bước tiến của các đơn vị Nga ở hướng Kupiansk thời gian qua đã khiến “tình hình của lực lượng phòng thủ Ukraine tại đó ngày càng xấu đi”.

Binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

“Tại Kupiansk, quân Nga đã tiến vào công viên Komsomol nằm ở ngoại vi phía bắc thị trấn này… Đồng thời, các lực lượng Moscow tiếp tục siết chặt vòng vây xung quanh Kupiansk bằng việc tấn công các khu định cư gần đó như Myrne và Sololivka”, ông Marochko thông tin.

Tuyên bố trên của chuyên gia Marochko về việc quân Nga nắm ưu thế ở Kupiansk hoàn toàn có cơ sở, khi bản đồ cập nhật tình hình chiến sự từ trang Deep State của Ukraine cho thấy, các lực lượng Moscow đã đạt bước tiến lớn ở khu vực tây bắc Kupiansk chỉ trong hai ngày 24-25/8.

Bản đồ tình hình chiến sự ở Kupiansk trong 2 ngày 24-25/8. Ảnh: Deep State

Nga đẩy quân Ukraine khỏi một làng tại Zaporizhzhia

Cùng ngày 26/8, ông Vladimir Rogov, quan chức cấp cao do Moscow bổ nhiệm ở Zaporizhzhia tuyên bố, binh lính Nga vừa đẩy lui quân phòng thủ Ukraine khỏi địa phận làng Plavni thuộc mặt trận Zaporizhzhia.

Trang RIA Novosti dẫn lời ông Rogov nói: “Làng Plavni nằm ở tả ngạn sông Dnepr, dọc theo đường cao tốc hướng về thành phố Zaporizhzhia… Các lực lượng Nga đã đẩy quân đối phương khỏi Plavni”.

Theo bản đồ từ trang Deep State của Ukraine, phần lớn làng Plavni hiện nằm trong vùng đỏ, tức nơi quân Nga kiểm soát. Chỉ có một phần nhỏ phía bắc nơi này vẫn trong vùng xám, tức khu vực nổ ra các cuộc giao tranh giữa quân phòng thủ Ukraine và các lực lượng Moscow.