Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Ukraine. Ảnh: EPA/EFE

Theo đài RT, phát biểu trước các phóng viên tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 25/8, ông Trump nói: "Châu Âu sẽ cung cấp các đảm bảo an ninh đáng kể... châu Âu nên làm như vậy vì họ ở ngay đó". Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, nước này sẽ vẫn tham gia với tư cách là lực lượng dự phòng.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump làm rõ vai trò của Mỹ trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine. Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 18/8, Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố rõ ràng rằng, Washington coi việc Ukraine giành lại bán đảo Crưm và gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đều "bất khả thi".

Tuần trước, ông Trump tiết lộ trên chương trình Fox & Friends rằng, Ukraine đã tiếp cận khối quân sự do Mỹ đứng đầu để tìm kiếm sự giúp đỡ trong nỗ lực giành lại bán đảo Crưm. "Đại diện Ukraine tới và nói muốn lấy lại Crưm. Điều đó mới chỉ là bắt đầu, sau đó họ còn nói muốn trở thành thành viên NATO. Cả 2 việc đó là không thể", ông Trump bày tỏ.

Tổng thống Mỹ giải thích thêm, việc Ukraine gia nhập NATO luôn là điều cấm kỵ. Theo ông, Moscow luôn nhấn mạnh không muốn có "kẻ thù sát biên giới".

Cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, các chi tiết mới về đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ được công bố “trong những ngày tới”. Ông tiết lộ, các nhóm của Ukraine, Mỹ và đối tác châu Âu đang cùng nhau xây dựng cấu trúc của những đảm bảo này.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh những đảm bảo an ninh mạnh mẽ là điều cần thiết. Ông Rutte lưu ý, Mỹ sẽ vẫn là một phần của tiến trình này dù giữ vai trò hạn chế.

Tổng thống Ukraine và những người ủng hộ Kiev ở Tây Âu đã kêu gọi thực hiện bảo đảm an ninh tương tự Điều 5 của Hiệp ước NATO, yêu cầu các quốc gia phản ứng tập thể nếu Ukraine bị tấn công. Ông Zelensky cũng đề xuất xác định quốc gia nào sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ mặt đất, phòng không và an ninh hàng hải cùng với các cam kết tài trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine.