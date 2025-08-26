Các mục tiêu bị tấn công nằm trong một khu công nghiệp ở làng Shablinka, phía tây bắc Kramatorsk và tại một khu rừng gần đó. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công sử dụng các tên lửa đạn đạo Iskander, bom trên không và loạt máy bay không người lái (UAV) cảm tử.

Đoạn video do Quốc phòng Nga công bố hôm 25/8 cho thấy, hàng loạt vụ nổ cùng sự tàn phá trên diện rộng tại hiện trường. Giới chức Nga ước tính, Ukraine đã mất hơn 600 binh sĩ, 3 xe tăng, 4 hệ thống rocket đa nòng và hàng chục thiết bị hạng nặng khác.

Video: Bộ Quốc phòng Nga

Tuần trước, một kênh Telegram cho hay, đòn tấn công của Nga đã tàn phá Lữ đoàn cơ giới 156 của Ukraine, loại bỏ 2 nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn.

Kramatorsk cùng với các thành phố Slavyansk và Konstantinovka hình thành khu vực đô thị quan trọng ở phía tây Donetsk, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine.

Hồi tháng 7, Vadim Filashkin, người đứng đầu khu vực Donetsk do Kiev bổ nhiệm, đã hối thúc người dân đi sơ tán. Ước tính khoảng 53.000 người hiện vẫn còn lưu lại Kramatorsk.