Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: EFE/EPA

Theo đài RT, phát biểu tại Viện Quan hệ quốc tế nhà nước Moscow hôm 8/9, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói: "Khi các đối tác phương Tây cũ của chúng tôi tỉnh ngộ... chúng tôi sẽ không đẩy họ ra xa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cân nhắc việc các đối tác đó đã thể hiện rằng họ không đáng tin cậy sau khi rút khỏi Nga theo lệnh của các nhà lãnh đạo chính trị".

Theo ông Lavrov, bất kỳ sự tiếp cận thị trường nào trong tương lai cũng sẽ phụ thuộc vào việc liệu các công ty này có gây ra rủi ro cho các lĩnh vực quan trọng đối với nền kinh tế và an ninh của Nga hay không.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, nước này luôn sẵn sàng hợp tác và không có ý định tự cô lập. "Chúng ta sống trên một hành tinh nhỏ bé. Chúng tôi không muốn xây bất kỳ bức tường nào như Bức tường Berlin theo kiểu phương Tây", ông Lavrov phát biểu, ám chỉ biểu tượng của Chiến tranh Lạnh đã chia cắt thủ đô nước Đức từ năm 1961 - 1989.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cho biết thêm: "Chúng tôi muốn làm việc một cách trung thực và nếu các đối tác của chúng tôi sẵn sàng làm điều tương tự trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, chúng tôi sẵn sàng đối thoại với tất cả mọi người". Ông Lavrov lấy ví dụ về hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8 để nói về sự hợp tác mang tính xây dựng.

Cuối tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các doanh nghiệp phương Tây sẽ được chào đón trở lại nếu họ không hỗ trợ quân đội Ukraine và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước và nhân viên Nga, bao gồm cả việc trả lương đúng hạn.