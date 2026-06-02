Theo tờ Kyiv Independent, Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 1/6 đã lên tiếng ủng hộ đánh giá của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Ukraine cần đạt được một thỏa thuận với Nga trước mùa đông.

"Tổng thống đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi là cố gắng chấm dứt cuộc xung đột nhanh nhất có thể. Tôi có thể xác nhận ông ấy thực sự muốn giải quyết vấn đề trước mùa đông năm nay. Đây là mục tiêu hoàn toàn thực tế và được cân nhắc kỹ lưỡng. Có nhiều yếu tố cho thấy Nga có thể chấp nhận một đề xuất để chấm dứt giao tranh", ông Budanov cho biết.

Ông Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine. Ảnh: Global Images Ukraine

Trước đó, Tổng thống Zelensky thừa nhận Kiev chỉ còn khoảng thời gian từ hiện tại cho tới mùa đông năm nay để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow. "Nga nhiều khả năng sẽ lại mở các chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng trọng yếu của Ukraine vào mùa đông. Để tận dụng thời gian có thể đàm phán, cộng đồng quốc tế cần gây sức ép lớn hơn với Moscow", ông Zelensky nói.

Cùng ngày 1/6, ông Budanov đã phủ nhận các thông tin rằng Nga đã đề xuất một lệnh ngừng bắn tạm thời nhân dịp Lễ Chúa Ba ngôi.

"Tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào về một lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Chúa Ba ngôi. Mọi người có thể nhìn vào tần suất không kích của Nga để thấy rõ tình hình", ông Budanov nói.

Nga giành kiểm soát thêm khu định cư ở Donetsk

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/6 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Tikhonovka ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

"Nhóm tác chiến phía Nam đã đẩy lùi đối phương ra khỏi Tikhonovka bằng các cuộc tiến công quyết đoán. Trong 24 giờ qua, chúng tôi còn khiến đối phương mất thêm 1.335 binh sĩ trong các cuộc giao tranh dọc theo tiền tuyến", phía Nga cho biết.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, Moscow đã thâu tóm quyền kiểm soát 63 khu định cư trên tiền tuyến trong khoảng thời gian từ tháng 3 - 5/2026. Cụ thể, quân đội Nga đã loại bỏ sự hiện diện của các lực lượng Ukraine tại 21 khu định cư ở Kharkiv, 19 khu ở Donetsk, 14 khu ở Sumy, 6 khu ở Zaporizhzhia và 3 khu ở Dnipro.

Kiev hiện chưa lên tiếng bình luận về tuyên bố trên của phía Nga.