Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Zelensky ngày 31/5 nhận định Ukraine chỉ còn khoảng thời gian từ hiện tại cho tới mùa đông năm nay để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

"Ukraine đã cải thiện đáng kể vị thế của mình trên tiền tuyến kể từ cuối năm 2025, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cuộc thương lượng với Nga. Tôi đã chia sẻ thông tin này với các đối tác Mỹ. Vào tháng 1, tôi đã nói rằng chúng tôi đang có một khoảng thời gian thuận lợi cho đàm phán vì Nga đang liên tục chịu tổn thất", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng lợi thế của Ukraine sẽ không duy trì mãi và khoảng thời gian từ nay đến trước mùa đông là cơ hội để các bên tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

"Nga nhiều khả năng sẽ lại mở các chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng trọng yếu của Ukraine vào mùa đông. Để tận dụng thời gian có thể đàm phán, cộng đồng quốc tế cần gây sức ép lớn hơn với Moscow. Tuy vậy, vấn đề này không dễ dàng khi Mỹ đã chuyển trọng tâm sang Trung Đông. Khu vực này hiện là ưu tiên hàng đầu của Washington, nên các cuộc đàm phán ngoại giao liên quan đến Ukraine đang có những khoảng lặng nhất định", Tổng thống Ukraine nói.

Cũng theo ông Zelensky, Nga đang chịu tổn thất lớn trên tiền tuyến khi mất khoảng 35.000 binh sĩ mỗi tháng. Người đứng đầu Kiev tin áp lực về nhân lực và các vấn đề trong nước có thể khiến Moscow phải cân nhắc đối thoại.