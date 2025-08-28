Trong bài đăng trên kênh Telegram, Tymur Tkachenko, người đứng đầu cơ quan quân sự của thủ đô Kiev, Ukraine cho hay, thành phố này đã bị các máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga tấn công từ nhiều hướng.

Nhân viên cứu hộ Ukraine có mặt tại một khu vực bị không kích ở Kiev. Ảnh: Ukrinform

“Cho đến nay, chúng tôi ghi nhận đợt tấn công rạng sáng 28/8 đã gây thiệt hại cho hơn 20 khu vực thuộc các quận Darnytskyi, Dniprovskyi, Solomianskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Obolonskyi và Desnianskyi. Tại quận Darnytskyi, một tòa nhà 5 tầng hứng đòn tấn công trực tiếp, khiến công trình này bị phá hủy hoàn toàn… Cuộc tập kích đã khiến 12 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương”, ông Tkachenko viết.

Theo số liệu sơ bộ do Không quân Ukraine cung cấp, quân đội Nga trong đêm 27/8, rạng sáng 28/8 đã sử dụng 598 UAV và 31 tên lửa để tấn công nhiều khu vực ở Ukraine.

Nga bắt gián điệp hợp tác với Ukraine

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 28/8 cho hay, các đặc vụ của họ đã bắt giữ một đối tượng sống ở thành phố Ryazan làm gián điệp cho tình báo Ukraine.

“Một phụ nữ sống ở thành phố Ryazan, thông qua mạng xã hội đã liên lạc với đại diện của cơ quan mật vụ Ukraine để cung cấp thông tin tình báo có thể gây hại cho an ninh Nga. Tuy nhiên, các nhân viên FSB đã ngăn chặn hành động của người phụ nữ trên”, trang Iz.ru dẫn thông cáo của FSB cho hay.

Các nhân viên FSB bắt giữ người phụ nữ làm gián điệp cho Ukraine. Ảnh: Iz.ru

Theo FSB, nữ nghi phạm đang phải đối mặt với mức án 5 năm tù giam vì phạm tội hợp tác với tình báo nước ngoài.