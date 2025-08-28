Báo Pravda dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27/8 cho biết: "Phái đoàn Ukraine sẽ đàm phán tại Thụy Sĩ vào ngày 28/8, sau đó gặp gỡ đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York vào ngày 29/8. Các bên sẽ tập trung vào những biện pháp đảm bảo an ninh, từ quân sự, chính trị cho tới kinh tế. Nhiệm vụ chính là tạo ra đòn bẩy để buộc Nga nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt xung đột".

Nguồn tin của hãng Bloomberg tiết lộ, Chánh văn phòng tổng thống Andrey Yermak và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Rustem Umerov được cho sẽ dẫn đầu phái đoàn Ukraine tới Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cũng ký sắc lệnh bổ nhiệm bà Olha Stefanishyna làm tân Đại sứ Ukraine tại Mỹ. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, tân đại sứ cần tích cực thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Washington.

"Tôi cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để làm mới hoạt động của đại sứ quán, quan trọng nhất là thực hiện đầy đủ mọi thỏa thuận với Washington. Bảo đảm an ninh lâu dài của Ukraine phụ thuộc vào quan hệ với Mỹ", ông Zelensky nói.

Bà Stefanishyna là một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm của Kiev, được cử làm đặc phái viên tại Mỹ từ tháng 7. Bà cũng từng đảm nhiệm vai trò Phó Thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu - Đại Tây Dương và giữ chức Bộ trưởng Tư pháp vào năm 2024.

Nga giành quyền kiểm soát thêm làng ở Donetsk

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/8 tuyên bố, quân đội nước này vừa giành quyền kiểm soát làng Pervoye Maya ở vùng Donetsk, đồng thời khiến Ukraine mất hơn 1.200 binh lính trên mọi mặt trận.

"Nhóm tác chiến Trung tâm đã thành công đẩy lùi đối phương khỏi khu định cư Pervoye Maya. Trong quá trình giao tranh, quân đội Nga đã khiến đối thủ mất 400 lính và 3 xe bọc théo", phía Nga cho biết.

Giới chức Nga cũng cáo buộc Ukraine tập kích nhiều vùng lãnh thổ của nước này bằng máy bay không người lái (UAV).

"Trong 24 giờ qua, các đơn vị phòng không đã bắn hạ tổng cộng 162 UAV và 2 quả bom thông minh của Ukraine. Các vụ tập kích UAV được ghi nhận tại Rostov, Oryol, Belgorod, Bryansk và Kursk", Bộ Quốc phòng Nga thông tin.