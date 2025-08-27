Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 26/8 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã ám chỉ rằng cuộc xung đột ở Ukraine cần có sự nhượng bộ từ cả Moscow lẫn Kiev, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “không hoàn toàn vô tội”.

Tổng thống Mỹ Trump trong phiên họp nội các hôm 26/8. Ảnh: Nhà Trắng

“Hàng nghìn người, chủ yếu là giới trẻ, thiệt mạng mỗi tuần do cuộc xung đột. Nếu tôi có thể cứu vãn điều đó bằng cách áp các biện pháp trừng phạt hoặc bằng một cơ chế thuế quan gây tổn hại lớn cho Nga hay Ukraine hay bất kỳ ai khác, thì tôi sẽ làm”, hãng tin RT dẫn lời ông Trump nói.

Theo Tổng thống Mỹ, việc Washington có thể áp các biện pháp trừng phạt và thuế quan đối với cả Nga lẫn Ukraine là nhằm thúc đẩy hai quốc gia đi đến một giải pháp hòa bình.

Khi được giới truyền thông hỏi liệu Mỹ có đưa ra một thời hạn để buộc Nga chấp nhận thỏa thuận hòa bình hay đối mặt với các đòn trừng phạt không, ông Trump đã từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể và nói rằng Mỹ có thể “phát động một cuộc chiến kinh tế và điều này rất tồi tệ với Nga”.

Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Trump từ khi quay trở lại Nhà Trắng hồi đầu năm nay từng nhiều lần lên tiếng sẽ áp các đòn trừng phạt mới lên Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, Washington chưa phê chuẩn thêm các gói trừng phạt nào nhằm vào Moscow.