Tờ Kyiv Independent dẫn dữ liệu được trang Deep State của Ukraine công bố hôm 26/8 cho thấy, quân đội Nga đã giành kiểm soát 2 ngôi làng Zaporizke và Novoheorhiivk nằm trong địa phận tỉnh Dnipropetrovsk, đồng thời tổ chức hai mũi tấn công vào vị trí quân phòng thủ Ukraine tại các khu vực lân cận.

Pháo binh Nga khai hỏa. Ảnh: TASS

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine trong một tuyên bố đưa ra đêm cùng ngày đã bác bỏ dữ liệu do trang Deep State cung cấp, và khẳng định các lực lượng Kiev tại 2 làng Zaporizke và Novoheorhiivk vẫn giao tranh với quân Nga.

“Về tình hình chiến sự gần ranh giới 2 tỉnh Dnipropetrovsk và Donetsk: Các lực lượng phòng thủ Ukraine đã ngăn bước tiến của đối phương và tiếp tục nắm quyền kiểm soát làng Zaporizke… Các cuộc giao tranh dữ dội vẫn diễn ra ở làng Novoheorhiivka, nơi quân nhân Kiev gây thương vong lớn cho phía Nga. Những báo cáo tuyên bố 2 khu định cư trên bị Nga kiểm soát không phản ánh đúng thực tế”, thông cáo từ quân đội Ukraine viết.

Bản đồ tình hình ở hai làng Zaporizke và Novoheorhiivk. Ảnh: Deep State của Ukraine

Ukraine nhận thêm tiêm kích F-16 từ Bỉ

Giới chức cấp cao Bỉ hôm 26/8 đã xác nhận kế hoạch chuyển giao các tiêm kích F-16 cho Ukraine “sớm nhất vào đầu tháng sau, nhằm tăng cường đáng kể khả năng tác chiến trên không của Kiev trước các cuộc tấn công từ Nga”.

Một tiêm kích F-16 của Không quân Ukraine. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Khi trả lời phỏng vấn giới truyền thông tại thành phố Odesa của Ukraine, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prevot nói rằng: “Động thái chuyển giao F-16 không chỉ nhấn mạnh về tinh thần đoàn kết của phương Tây với Kiev, mà còn là hành động cụ thể nhằm bảo vệ không phận, vùng biển và chủ quyền của Ukraine. Việc chuyển giao vũ khí này phù hợp với nỗ lực quốc tế của các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để tăng cường năng lực phòng không và răn đe cho Ukraine”.

Tuy nhiên, ông Prevot không hé lộ chính quyền Bỉ lần này sẽ viện trợ bao nhiêu chiếc tiêm kích F-16 cho Ukraine.