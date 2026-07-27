Được trang bị trạm quang điện tử tàng hình OES của NTC ELINS, huyền thoại phòng không Tunguska-M1 ‘lột xác’ thành hung thần ‘săn’ UAV trên chiến trường Ukraine.
Trận chiến tại khu vực Dobropillia vừa chứng kiến sự tái xuất đầy bất ngờ của tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Tunguska-M1 (2K22M1) trong một diện mạo hoàn toàn mới.
Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những cánh sóng radar dễ bị lộ diện, cỗ máy chiến tranh từ thời Liên Xô vừa được Nga âm thầm bơm ‘máu mới’ bằng trạm quang điện tử thế hệ mới do Tập đoàn NTC ELINS phát triển.
Đây được đánh giá là bước ngoặt công nghệ mang tính sống còn, giúp Tunguska-M1 lột xác thành ‘thợ săn đêm’ tàng hình, sẵn sàng vô hiệu hóa các đàn UAV và FPV drone ngay trên chiến trường khốc liệt nhất.
Mối đe dọa từ drone và điểm yếu chí mạng của radar truyền thống
Trong cuộc xung đột quân sự hiện đại (như xung đột Nga-Ukraine), các thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ và UAV cảm tử FPV đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện tác chiến tầm ngắn.
Những tổ hợp phòng không di động như Tunguska-M1 vốn được thiết kế để đánh chặn máy bay phản lực hoặc trực thăng tầm thấp, nhưng khi đối mặt với vô số drone siêu nhỏ, chúng lại bộc lộ sơ hở nguy hiểm.
Trước đây, để phát hiện và bám bắt mục tiêu, kíp điều khiển bắt buộc phải bật radar tìm kiếm chủ động. Tuy nhiên, việc phát sóng vô tuyến liên tục chẳng khác nào tự thắp sáng vị trí của mình giữa đêm tối.
Các thiết bị trinh sát vô tuyến và radar đối kháng của đối phương có thể dễ dàng định vị Tunguska-M1 từ khoảng cách hàng chục kilomet. Ngay lập tức, cỗ xe phòng không sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên cho pháo binh hoặc UAV cảm tử tập kích phản công.
Bên cạnh đó, môi trường tác chiến điện tử dày đặc cũng làm giảm đáng kể độ chính xác của sóng radar thông thường khi theo dõi các mục tiêu có diện tích phản xạ hiệu dụng cực nhỏ.
‘Đôi mắt tử thần’ OES của NTC ELINS: Giải pháp trinh sát thụ động mang tính đột phá
Để giải quyết triệt để điểm yếu sống còn này, các kỹ sư quân sự Nga thuộc Tập đoàn NTC ELINS đã trang bị cho Tunguska-M1 một trạm mô-đun quang điện tử (OES) ba kênh thụ động hoàn toàn mới, được lắp đặt kiên cố ngay trên đỉnh tháp pháo.
Khi phát hiện drone đối phương, hệ thống máy tính điều khiển hỏa lực sẽ tính toán quỹ đạo và đề xuất phương án tiêu diệt tối ưu bằng pháo tự động hai nòng 30mm 2A38M hoặc tên lửa 9M311M1.
Ở cự ly gần dưới 4 kilomet, cặp pháo 30mm với tốc độ bắn lên tới 5.000 phát mỗi phút sẽ tạo ra một bức tường đạn dày đặc để xé tan các đàn FPV drone. Ở khoảng cách xa hơn lên tới 10 kilômét, tên lửa phòng không sẽ đảm nhận vai trò kết liễu.
Do toàn bộ quá trình khóa mục tiêu được thực hiện qua kênh quang điện tử thụ động, đối phương hoàn toàn không nhận được bất kỳ cảnh báo bị ra-đa chiếu xạ nào cho đến khi quả đạn phát nổ.
Đặc biệt, hệ thống này tạo ra khả năng miễn nhiễm hoàn toàn với các biện pháp gây nhiễu tác chiến điện tử của đối phương.
Ngay cả khi dải sóng vô tuyến bị vô hiệu hóa hoàn toàn, kíp lái Tunguska-M1 vẫn tự tin quan sát và nhắm bắn chính xác nhờ dòng dữ liệu hình ảnh thời gian thực từ cảm biến ảnh nhiệt.
Bước nâng cấp này không chỉ kéo dài tuổi thọ tác chiến cho một dòng khí tài kinh điển mà còn định hình lại tiêu chuẩn chuẩn hóa cho các hệ thống phòng không tầm ngắn (SHORAD) trong kỷ nguyên chiến tranh drone.
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