Trước sự bùng nổ của chiến thuật tác chiến bằng máy bay không người lái (UAV/drone) giá rẻ cùng các đòn tấn công bão hòa bằng tên lửa hành trình, Tập đoàn quốc phòng hàng đầu châu Âu MBDA đã tung ra một ‘vũ khí thay đổi cuộc chơi’. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tên lửa đánh chặn tầm ngắn SL-ASRAAM uy lực và dòng tên lửa tối ưu chi phí CMI (Counter Mass Interceptor) trên cùng một nền tảng xe cơ động đã tạo nên một hệ thống phòng không đa lớp linh hoạt, sẵn sàng làm phá sản mọi tham vọng áp đảo số lượng của đối phương trên chiến trường hiện đại.

Tổ hợp phòng không đa tầng cơ động thế hệ mới của MBDA kết hợp tên lửa SL-ASRAAM và tên lửa CMI đa lớp cực kỳ hiệu quả. Ảnh: turdef.com

Cuộc xung đột hiện đại đã chỉ ra một lỗ hổng nghiêm trọng trong phòng thủ không quân: việc sử dụng các quả tên lửa trị giá hàng triệu USD để bắn hạ những chiếc UAV/drone cảm tử chỉ tốn vài chục nghìn USD, là một bài toán kinh tế thất bại, nhanh chóng làm cạn kiệt kho dự trữ chiến lược.

Nhận thức rõ thách thức này, Tập đoàn MBDA đã phát triển tổ hợp/hệ thống phòng không cơ động thế hệ mới dựa trên triết lý kết hợp hỏa lực đa tầng; kết hợp hài hòa giữa năng lực tiêu diệt chính xác cao và khả năng duy trì mật độ hỏa lực dày đặc.

Mảnh ghép đầu tiên và là ‘cú đấm thép’ của tổ hợp chính là tên lửa ASRAAM (Advanced Short Range Air-to-Air Missile) phiên bản phóng từ mặt đất SL-ASRAAM (Surface-Launched Advanced Short Range Air-to-Air Missile).

Được phát triển từ dòng tên lửa không đối không tầm ngắn tiên tiến của Không quân Hoàng gia Anh, tên lửa SL-ASRAAM mang trong mình những công nghệ hàng đầu thế giới.

Tên lửa SL-ASRAAM có chiều dài 2.9 mét, đường kính 160 milimét, trọng lượng khoảng 81 kilôgam và đạt vận tốc cực đại Mach 3.5.

Khi phóng từ mặt đất, tên lửa SL-ASRAAM có tầm bắn hiệu quả từ 15-20km. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này nằm ở ‘bộ não’ điều khiển với đầu dò hồng ngoại dải sóng kép (IIR) có độ phân giải cao, cho phép phân biệt chính xác mục tiêu thật với các loại mồi bẫy nhiệt phức tạp.

Tổ hợp phòng không thế hệ mới của MBDA sử dụng tên lửa CMI chi phí thấp kết hợp tên lửa SL-ASRAAM, giúp đối phó hiệu quả bầy đàn UAV/drone. Ảnh: Army Recognition

Tên lửa SL-ASRAAM có thể khóa mục tiêu trước khi phóng hoặc nhận dữ liệu tọa độ từ radar trung tâm để khóa mục tiêu sau khi phóng, giúp tiêu diệt gọn gàng các mối đe dọa chất lượng cao như máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang và tên lửa hành trình tàng hình bay thấp.

Mảnh ghép thứ hai, cũng là chìa khóa giải quyết bài toán chống bão hòa UAV/drone, chính là tên lửa đánh chặn CMI (Counter Mass Interceptor).

Khác với người anh em ASRAAM đắt đỏ, CMI được thiết kế theo tiêu chí tối giản, nhỏ gọn và tập trung vào hiệu suất chi phí.

Tên lửa CMI có kích thước mỏng nhẹ hơn đáng kể, cho phép một xe phóng cơ động mang theo số lượng đạn vô cùng lớn.

Mặc dù có giá thành sản xuất chỉ bằng một phần nhỏ so với tên lửa truyền thống, tên lửa CMI vẫn được trang bị hệ thống dẫn đường quang điện kết hợp radar đa băng tần cùng ngòi nổ tiệm cận thông minh.

Tên lửa đạt tốc độ cao và khả năng cơ động linh hoạt ở tầm gần, chuyên đảm nhận nhiệm vụ tiêu diệt các dòng UAV/drone trinh sát, UAV/drone cảm tử cỡ nhỏ và vừa cũng như đạn tuần kích.

Tập đoàn MBDA ra mắt hệ thống phòng không tầm ngắn cơ động kết hợp SL-ASRAAM và tên lửa CMI tại Triển lãm hàng không Farnborough. Ảnh: defensehere.com

Sức mạnh thực sự của tổ hợp phòng không MBDA thế hệ mới nằm ở sự cộng hưởng công nghệ giữa hai dòng tên lửa trên một khung gầm cơ động duy nhất.

Hệ thống quản lý tác chiến trung tâm sẽ tự động phân loại mối đe dọa dựa trên kích thước, tốc độ và mức độ nguy hiểm của mục tiêu.

Đối với các đòn tấn công bằng bầy đàn UAV/drone giá rẻ, hệ thống sẽ ưu tiên kích hoạt các đợt phóng tên lửa CMI để càn quét và tiêu diệt diện rộng với chi phí tối ưu nhất.

Trong trường hợp phát hiện máy bay chiến đấu, trực thăng hay tên lửa hành trình lọt qua hàng rào phòng thủ hoặc đe dọa trực tiếp, tên lửa SL-ASRAAM sẽ lập tức được rời bệ phóng để hạ gục mục tiêu bằng độ chính xác tuyệt đối.

(Theo mbda-systems.com, defencematters.eu, turdef.com, defensehere.com)