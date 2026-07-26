Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Anh và Đức đã khởi động một chương trình hợp tác quốc phòng quan trọng mang tên DPS (Deep Precision Strike tạm dịch: Tấn công chính xác tầm sâu). Chương trình này nhằm phát triển thế hệ tên lửa mới có tầm bắn vượt trội, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu răn đe và tấn công sâu vào các mục tiêu chiến lược. Đây không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là dấu hiệu rõ nét về sự chuyển dịch chiến lược của châu Âu trong việc tự cường quốc phòng.

Tên lửa tấn công chính xác PrSM (Precision Strike Missile). Ảnh nguồn mở/en.defence-ua.com

Chương trình Deep Precision Strike (DPS - tấn công chính xác tầm sâu) được công khai lần đầu tiên vào tháng 5/2025 trong khuôn khổ Thỏa thuận Trinity House giữa London và Berlin.

Theo các thông báo chính thức từ chính phủ Anh, hai nước xác nhận sẽ cùng phát triển tên lửa có khả năng tấn công chính xác tầm sâu với tầm bắn hơn 2.000 km.

Mục tiêu hoàn thiện và đưa vào biên chế dự kiến rơi vào những năm 2030, có thể muộn nhất là 2034.

Chương trình nhận được sự tham gia của nhiều quốc gia châu Âu khác và được tích hợp vào nỗ lực lớn hơn mang tên European Long Range Strike Approach (ELSA).

Ngân sách cho phần Anh trong giai đoạn đầu khoảng 770 triệu bảng, trong khi tổng đầu tư châu Âu cho các dự án liên quan có thể đạt hàng chục tỷ USD trong thập kỷ tới.

Tên lửa tấn công chính xác PrSM (Precision Strike Missile). Ảnh nguồn mở/en.defence-ua.com

Theo gov.uk, về mặt công nghệ, DPS không phải là một loại tên lửa đơn lẻ mà là một gia đình vũ khí linh hoạt, kết hợp hai hướng phát triển chính.

Hướng thứ nhất là tên lửa hành trình tàng hình (stealth cruise missile) bay ở độ cao cực thấp, có khả năng bám sát địa hình để né tránh radar đối phương.

Công nghệ tàng hình giúp giảm đáng kể diện tích phản xạ radar (RCS), cho phép vũ khí tiếp cận mục tiêu mà không bị phát hiện sớm.

Điều này đặc biệt hữu ích trong môi trường phòng không dày đặc như của Nga, nơi các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 hay S-500 có khả năng đánh chặn tốt ở độ cao trung bình và cao.

Hướng thứ hai tập trung vào công nghệ siêu vượt âm (hypersonic), với tốc độ có thể vượt Mach 5 (gấp hơn năm lần tốc độ âm thanh).

Tên lửa tấn công chính xác PrSM (Precision Strike Missile). Ảnh nguồn mở/en.defence-ua.com

Tên lửa siêu thanh không chỉ di chuyển cực nhanh mà còn có khả năng cơ động mạnh ở giai đoạn cuối hành trình, khiến hệ thống phòng thủ truyền thống gần như bất lực trong việc tính toán quỹ đạo và đánh chặn.

Các kỹ sư hiện vẫn đang cân nhắc giữa hai lựa chọn hoặc kết hợp chúng để tối ưu hiệu quả.

Ban đầu, hệ thống sẽ được thiết kế phóng từ mặt đất (ground-launched), sau đó mở rộng sang nền tảng không quân và hải quân, mang lại tính linh hoạt chiến thuật cao.

Thông số kỹ thuật nổi bật nhất của tên lửa DPS là tầm bắn trên 2.000km, vượt xa đáng kể các tên lửa hiện có của châu Âu như Storm Shadow (Anh-Pháp) hay Taurus (Đức), vốn chỉ khoảng 500km.

Độ chính xác cao (precision strike) là yếu tố cốt lõi, cho phép phá hủy các mục tiêu kiên cố như sở chỉ huy, kho hậu cần, sân bay hoặc trung tâm logistics sâu trong lãnh thổ đối phương.

Binh sĩ Nga giám sát quá trình nạp tên lửa Iskander - tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/twz.com

Kết hợp với đầu đạn thông minh và hệ thống dẫn đường đa chế độ (GPS, quán tính, có thể tích hợp AI), tên lửa DPS hứa hẹn mang lại khả năng 'deep strike' thực sự - tấn công chính xác từ khoảng cách an toàn mà không cần đưa máy bay hoặc lực lượng đặc nhiệm vào vùng nguy hiểm.

Chương trình DPS được thúc đẩy mạnh mẽ bởi bài học từ xung đột Nga-Ukraine, nơi vũ khí tầm xa đã chứng minh vai trò then chốt trong việc làm tê liệt hậu phương và thay đổi cục diện chiến trường.

Các quan chức Anh và Đức nhấn mạnh rằng hệ thống mới sẽ tăng cường khả năng răn đe của NATO, đặc biệt trước các mối đe dọa từ phía Đông.

Việc Anh dẫn dắt một phần công nghệ kết hợp với nguồn tài trợ lớn từ Đức tạo nên sự bổ trợ hoàn hảo: London đóng góp kinh nghiệm tên lửa hành trình và siêu vượt âm (hypersonic), trong khi Berlin cung cấp tiềm lực tài chính và công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ.

Dù vẫn còn nhiều chi tiết kỹ thuật được giữ kín để đảm bảo lợi thế chiến lược, DPS rõ ràng đại diện cho bước ngoặt trong công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Với tiến độ dự kiến, vũ khí hoàn chỉnh có thể sẵn sàng vào giữa thập niên 2030, góp phần giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống của Mỹ và củng cố vị thế tự chủ chiến lược của lục địa già.

Đây không chỉ là câu chuyện về một loại tên lửa, mà là minh chứng cho sự thức tỉnh và hành động quyết liệt của Anh-Đức trong bối cảnh an ninh toàn cầu đầy biến động.

(Theo gov.uk, twz.com, telegraph.co.uk, en.defence-ua.com)