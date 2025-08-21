Theo tờ Kyiv Independent, các lực lượng Moscow hoạt động tại những vùng lãnh thổ đang nắm quyền kiểm soát ở Ukraine, đặc biệt là ở 2 tỉnh miền đông Donetsk và Luhansk, đang chuyển đổi nhiều cơ sở hạ tầng dân sự thành nơi đóng quân, vận chuyển đạn dược và phóng máy bay không người lái (UAV).

Một trong những ví dụ là sân bay quốc tế Donetsk. Hình ảnh vệ tinh mới đây của Planet Labs cho thấy, hoạt động gia tăng đột ngột tại sân bay cũ vốn bị bỏ hoang hơn một thập kỷ.

Hình ảnh vệ tinh so sánh sự khác biệt ở Sân bay quốc tế Donetsk vào tháng 4 và cuối tháng 7. Ảnh: Planet Labs

Trước đó, Ukraine đã xây dựng lại sân bay này thành một trong những sân bay hiện đại nhất cả nước phục vụ Giải vô địch bóng đá châu Âu UEFA 2012, cho đến khi giao tranh ở miền đông Ukraine bùng nổ vào năm 2014.

Sân bay quốc tế Donetsk cũng là một trong những nơi cắm chốt cuối cùng của quân đội Ukraine ở Donetsk, cho đến khi lực lượng nổi dậy chiếm đóng vào cuối năm 2014 và phá hủy nhà ga mới xây tại đây. Trong gần 11 năm, những vết tích do pháo binh tấn công và các vụ nổ vẫn còn nguyên vẹn trên đường băng.

Các bức ảnh vệ tinh được chụp hồi tháng 4 ghi nhận sân bay vẫn vô cùng hoang tàn. Nhưng đến cuối tháng 7, quân đội Nga đã sửa lại đường băng. Những mái che nhỏ màu trắng cũng đã lấp đầy đường băng và một nhà chứa máy bay màu trắng mới được xây trên nền móng của nhà ga cũ.

Ông Vadym Hlushko, người sáng lập dự án OSINT Kiberboroshno của Ukraine, cho biết các công trình mới đều là bệ phóng phục vụ hoạt động cho dàn UAV tầm xa, ngày càng được Nga sử dụng rộng rãi. "Đây là cơ sở hạ tầng tạm bợ gồm các gara để cất giữ và phóng UAV cảm tử Shahed. Ngoài các bệ phóng chính, Nga còn thiết lập 'mồi nhử', tức là các vị trí phóng giả và địa điểm giả", ông Hlushko nói.

Toàn cảnh Sân bay quốc tế Donetsk vào cuối tháng 7. Ảnh: Planet Labs

Cũng theo ông Hlushko, các vụ phóng UAV từ sân bay Donetsk có thể cho phép UAV Shahed mang theo đạn pháo để thả trên đường di chuyển tới điểm tấn công cuối cùng.

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đề xuất "trao đổi lãnh thổ" như một phần trong thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga - Ukraine, bao gồm việc Kiev từ bỏ toàn bộ các khu vực Donetsk và Luhansk, phía Ukraine lo ngại những vùng lãnh thổ này sẽ bị đối phương biến thành nơi tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo.

"Họ đang quân sự hóa mọi thứ có thể. Quân đội Nga kiểm soát các xưởng bỏ hoang, dựng doanh trại và lính canh không cho ai đến gần. Chúng tôi thậm chí còn không biết bên trong có gì, nhưng ai cũng thấy các đoàn xe ra vào ban đêm", một phụ nữ giấu tên đến từ Donetsk trong nhóm du kích Zla Mavka hé lộ.

Ông Petro Andriushenko, cố vấn của thị trưởng thành phố Mariupol, khẳng định phần lớn vùng Donbass (gồm Donetsk và Luhansk) "ngày nay đã là căn cứ quân sự của Nga". “Những gì chúng ta thấy về các cơ sở quân sự mới của Nga, có lẽ chỉ chiếm chưa đến 1% so với thực tế. Ở hầu hết mọi trung tâm dân cư, đều có một số cơ sở dành cho lính Nga”, ông Andriushenko phát biểu.

Theo Kyiv Independent, các video gần đây do binh lính Nga đăng tải trên mạng xã hội cũng cho thấy một nhà máy từng sản xuất xe kéo và máy kéo ở Berdiansk, tây nam Mariupol đã được chuyển đổi thành căn cứ quân sự.

Một nhà máy sản xuất sữa ở vùng nông thôn Dovzhansk hiện là căn cứ sửa chữa xe của Nga ở phía đông tỉnh Luhansk. Tại khu vực Oleksandrivka thuộc tỉnh Donetsk, quân Nga đã biến một trường học thành hầm trú ẩn xe tăng.

Binh sĩ Nga đăng hình ảnh biến các nhà máy ở Mariupol thành căn cứ quân sự. Ảnh: Kyiv Independent

Còn tại bán đảo Crưm và dọc Biển Azov, các lực lượng Moscow dường như đã biến nhiều khu nghỉ dưỡng cũ thành doanh trại như ở Mũi Arabat.

Một đại diện giấu tên của Crimean Combat Seagulls, phong trào phản kháng của Ukraine hoạt động trên bán đảo Crưm, cho hay "Crưm đang đảm nhiệm hai chức năng là làm bàn đạp cho các hoạt động tấn công tiềm tàng và căn cứ tiếp tế cho các lực lượng Nga ở miền nam Ukraine”.

Theo người này, Nga gần đây đã triển khai các hệ thống phòng không S-400 và Pantsir-S1 cùng loạt tên lửa chống hạm Bal và Bastion. Dù không nắm được tổng số lực lượng Nga tại Crưm, nhưng theo phong trào Crimean Combat Seagulls, "có hàng chục đơn vị đồn trú và cơ sở vật chất ở nhiều cấp độ khác nhau bao gồm sân bay, căn cứ hải quân và các tổ hợp tên lửa nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu toàn diện của bán đảo”.

Kể từ năm 2014, Kiev đã củng cố nhiều thị trấn trọng điểm còn lại ở các tỉnh Donetsk và Luhansk. Đây chính là cách các thành phố bị tàn phá nặng nề như Pokrovsk, Kupiansk, Kostyantinivka và Kramatorsk đã trụ vững trước đòn tấn công liên tục bằng đường bộ và đường không của quân Nga sau này.

Do đó, việc đem những thành phố được bảo vệ tốt ở các tỉnh Donetsk và Luhansk ra trao đổi như một phần trong thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga sẽ khiến Ukraine nguy cơ mất đi những công sự vững chắc nhất.

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.