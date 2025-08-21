Theo hãng tin RT, ông Lavrov hôm 20/8 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu ý tưởng này sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào ngày 18/8. Cuộc điện đàm diễn ra ngay tại thời điểm ông Trump đang nhóm họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Hiện chưa rõ tuyên bố của Ngoại trưởng Lavrov về việc nâng cấp quy chế phái đoàn có ám chỉ tới khả năng diễn ra cuộc đàm phán trực tiếp giữa các tổng thống Nga và Ukraine trong tương lai hay không.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

Cũng theo ông Lavrov, việc nâng cấp phái đoàn sẽ bao gồm việc xem xét "loạt câu hỏi riêng biệt để giải quyết các khía cạnh chính trị trong quá trình giải quyết xung đột, ngoài vấn đề quân sự và nhân đạo”. Quan chức này nói thêm, Nga đã đề xuất thành lập 3 nhóm công tác để thảo luận về chương trình nghị sự trên trong vòng đàm phán trực tiếp gần đây nhất với Ukraine, nhưng Kiev "cho đến nay vẫn chưa phản hồi".

Trong năm nay, Nga và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng không tạo được đột phá lớn, mà các bên chỉ tiến hành trao đổi tù binh.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hôm 18/8, ông Trump nhấn mạnh Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO, đồng thời nhắc tới khả năng diễn ra một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky.

Về phần mình, Tổng thống Putin nói, ông không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng với điều kiện hai bên cần đạt những tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán. Ngoài ra, Moscow cũng bày tỏ lo ngại về tính chính danh của ông Zelensky vì nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào năm 2024, trong khi Ukraine chưa tiến hành các cuộc bầu cử mới với lý do đang trong tình trạng thiết quân luật.