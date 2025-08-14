Theo hãng tin RT, đây là thông tin được ông Yury Ushakov, trợ lý Điện Kremlin, công bố vào hôm nay (14/8).

Ông Ushakov cho biết, "những công tác chuẩn bị cuối cùng" đang được tiến hành cho cuộc họp sẽ diễn ra tại Căn cứ chung Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska của Mỹ vào ngày 15/8. Ông nhấn mạnh, "mọi thứ đang được thực hiện một cách khẩn trương" bao gồm giải quyết một số vấn đề kỹ thuật như thị thực.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ tại cuộc gặp năm 2017. Ảnh: New York Times

Cũng theo ông Ushakov, hội nghị thượng đỉnh sẽ bắt đầu vào khoảng 11h30' sáng (giờ địa phương) tức 19h30' GMT bao gồm một cuộc trò chuyện riêng giữa ông Putin và ông Trump kèm theo phiên dịch viên. “Sau đó sẽ có các cuộc đàm phán theo hình thức phái đoàn, và các cuộc đàm phán này sẽ tiếp tục khi vừa ăn trưa vừa làm việc”, ông Ushakov nói.

Trợ lý Điện Kremlin tiết lộ thành phần tham gia phái đoàn Nga có Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, và Đặc phái viên của Tổng thống về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev, người đóng vai trò chủ chốt trong quá trình giải quyết vấn đề Ukraine.

“Ngoài hai Tổng thống, 5 thành viên từ mỗi phái đoàn sẽ tham gia các cuộc đàm phán”, ông Ushakov nói thêm, “một nhóm chuyên gia cũng sẽ có mặt”.

Về chương trình nghị sự, vấn đề trọng tâm trong các cuộc đàm phán sẽ là xung đột ở Ukraine. Theo ông Ushakov, “các mục tiêu rộng hơn về đảm bảo hòa bình và an ninh cũng sẽ được giải quyết, bên cạnh những vấn đề khu vực và quốc tế cấp bách nhất hiện nay”.

Ông Ushakov cho hay, hai bên cũng sẽ có một cuộc trao đổi quan điểm "về việc phát triển hơn nữa hợp tác song phương bao gồm lĩnh vực thương mại và kinh tế". Ông nhấn mạnh, những mối quan hệ này có "tiềm năng to lớn, nhưng không may là chưa được khai thác".

Cũng theo ông, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump sẽ không chỉ đưa ra một tuyên bố khai mạc ngắn gọn, mà còn tổ chức cuộc họp báo chung sau hội đàm. Ngoài ra, thời gian của các cuộc đàm phán "sẽ phụ thuộc vào diễn biến thảo luận", đồng thời khẳng định "phái đoàn sẽ trở về Nga ngay sau khi các cuộc đàm phán kết thúc".