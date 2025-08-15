Theo kế hoạch, Tổng thống Putin sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anchorage, Alaska vào hôm nay (15/8) để thảo luận về các phương án chấm dứt xung đột Ukraine, cũng như các bước hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa Moscow và Washington.

Hãng tin RT đưa tin, hôm 14/8, tại Moscow, Tổng thống Putin đã gặp các quan chức hàng đầu trong chính phủ Nga để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh sắp tới với người đồng cấp Mỹ, cũng như "tình hình hiện tại giữa Nga và chính quyền Mỹ".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh, giới lãnh đạo Mỹ đang có "những nỗ lực khá mạnh mẽ và chân thành để chấm dứt xung đột ở Ukraine", cũng như "tạo ra các điều kiện hòa bình lâu dài giữa hai nước, ở châu Âu, và trên toàn thế giới".

Theo ông Putin, tiến trình này có thể được thúc đẩy hơn nữa, nếu Nga và Mỹ đạt được các thỏa thuận về kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược trong những giai đoạn đàm phán tiếp theo.

Trong số các quan chức có mặt tại cuộc họp hôm 14/8 với Tổng thống Putin có Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, và Ngoại trưởng Sergey Lavrov. Tất cả họ sẽ đến Alaska vào ngày 15/8 để tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ.

Điện Kremlin thông báo sự kiện sẽ được bắt đầu bằng cuộc trò chuyện riêng giữa ông Trump và ông Putin, sau đó là cuộc họp giữa các phái đoàn Nga – Mỹ.

Về phần mình, ông Trump mô tả hội nghị thượng đỉnh với ông Putin là "cuộc gặp mang tính thăm dò" sẽ giúp ông xác định liệu xung đột ở Ukraine có thể giải quyết được hay không. Ông cho biết, nếu cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp, ông có thể tìm kiếm vòng đàm phán thứ hai giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cũng trong ngày 14/8, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay ông Trump sẽ theo đuổi tất cả các phương án có thể trong cuộc gặp với Tổng thống Putin để chấm dứt xung đột ở Ukraine một cách hòa bình. Bà Leavitt nói thêm, ông Trump không muốn áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào với Nga, mà thay vào đó giải quyết tình hình thông qua ngoại giao.