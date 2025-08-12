Tờ Defense Express dẫn lời truyền thông Nga cho hay, “Trung tâm kiểm soát UAV” sẽ là trụ sở chính trong mạng lưới điều hành các UAV trinh sát và tấn công như Forpost và Orion. Những UAV này sẽ tiến hành giám sát theo thời gian thực dọc tuyến đường biển phía Bắc và tăng cường bảo vệ cho căn cứ tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga.

Trung tâm sẽ thu thập, xử lý và phân tích thông tin tình báo từ các UAV làm nhiệm vụ. Nguồn tin tại Nga nhấn mạnh, trung tâm sẽ giúp “tăng cường hiệu quả” cho hoạt động của các UAV và đảm bảo giám sát liên tục khu vực phía bắc quan trọng, đặc biệt là sự an toàn của các tàu ngầm hạt nhân và khả năng tiếp cận vùng biển không bị giới hạn.

UAV Forpost của Nga. Ảnh: Pravda

Nga có động thái trên sau khi Mỹ triển khai 2 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Ohio gần Nga.

Đầu tháng 7, Thống đốc Vladimir Solodov thông báo, chính quyền khu vực Kamchatka sẽ bắt đầu giới hạn hoạt động kết nối internet di động. “Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn và không để các hoạt động phá hoại xảy ra ở Kamchatka. Do đó, chúng tôi thi hành các quy định mới bao gồm giới hạn hoạt động đi lại qua vịnh Avacha, sử dụng internet và định vị”, ông Solodov nói.

Cũng theo ông Solodov, đây là biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân bởi khu vực này có các cơ sở quan trọng chiến lược ở Petropavlovsk-Kamchatsky và Vilyuchinsk, nơi tọa lạc của căn cứ tàu ngầm hạt nhân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

Quy định giới hạn hoạt động internet di động cũng đã được áp dụng ở vùng Primorsky. Được biết, vùng Kamchatka và Primorsky nằm cách biên giới Ukraine từ 8.000 – 9.000km. Do đó, hai khu vực này nằm xa tầm với của các UAV tấn công được phóng từ lãnh thổ Ukraine.

Trên thực tế, Ukraine từng bắn hạ các UAV “hàng hiếm” Forpost-R và Orion của Nga bằng UAV phòng không. Cuối tháng 4, UAV Ukraine đã bắn rơi UAV Forpost-R của Nga ở độ cao 4km. Trang tin Militarniy cho hay, Forpost-R là UAV trinh sát và tấn công dựa trên UAV Searcher II của Israel, với sải cánh rộng 9m và chiều dài 6m.

Cuối tháng 7, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã công bố video về lần chạm trán hiếm hoi giữa UAV phòng không góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine và UAV Orion của Nga.

UAV Orion do công ty Kronstadt của Nga phát triển dựa trên công nghệ của Israel. UAV này có thể mang theo nhiều loại bom gồm KAB-20, KAB-50, UPAB-50 và FAB-50. UAV Orion có thể bay trong 24 giờ ở độ cao 7,5km mang theo tải trọng 200kg. Thiết bị thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công.