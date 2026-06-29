Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn. Ảnh: Kremlin

Nhà lãnh đạo này nói thêm đề xuất cũng bao gồm lời kêu gọi Nga và Ukraine ngừng các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ của nhau. Ông Putin cho hay, cuộc tấn công trả đũa của Nga sâu vào lãnh thổ Ukraine "mạnh mẽ và nhạy cảm hơn nhiều". Ngoài ra, Ukraine sẽ "phải trả giá" cho hành động xâm phạm vùng Kursk của Nga bằng cách mất đi lãnh thổ mà Moscow cho là cần thiết để thiết lập vùng đệm an ninh.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Vesti, ông Putin ngày 28/6 xác nhận các cuộc tiếp xúc về đàm phán liên quan đến Ukraine vẫn đang diễn ra và bao gồm các đề xuất mới.

Theo hãng tin RT, Tổng thống Putin khẳng định Moscow sẽ không cho Kiev cơ hội ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga hoặc buộc họ đàm phán theo điều kiện của Ukraine.

Ông Putin tuyên bố, các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga không chỉ nhằm gây thiệt hại mà còn có mục đích thúc đẩy một chiến dịch thông tin gây suy yếu lòng tin của công chúng, gieo rắc chia rẽ trong xã hội Nga và gây áp lực buộc Moscow tạm dừng tấn công. Tuy nhiên, hậu quả do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra đã nhanh chóng được khắc phục và không ảnh hưởng đến tình hình trên tiền tuyến.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Putin cho biết không có thỏa thuận nào được ký kết hoặc đạt được trong các cuộc đàm phán ở Anchorage, mặc dù các phương án khả thi để chấm dứt xung đột Ukraine đã được thảo luận.

Nhà lãnh đạo này nói, Nga đang trải qua thời điểm then chốt khi toàn thế giới cũng đang trải qua một sự chuyển đổi triệt để và có hệ thống. Tuy vậy, Nga vẫn đang đứng vững, bảo vệ các lợi ích cơ bản của mình và "sẵn sàng chiến đấu vì chúng và tương lai của chúng ta, lối sống, hệ tư tưởng chủ quyền, nền tảng và các nguyên tắc sống".

Ông Putin thừa nhận Nga đang chịu áp lực chưa từng có từ giới tinh hoa phương Tây. "Họ đã không thể đánh bại chúng ta về mặt chiến lược hay giành chiến thắng trên chiến trường. Họ cũng không thành công trong việc gây bất ổn tình hình chính trị".