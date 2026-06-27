Theo báo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27/6 tuyên bố quân đội nước này đã triển khai tên lửa Flamingo FP-5 để tấn công Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Liên bang Titan-Barrikady ở thành phố Volgograd, Nga.

"Cuộc tấn công đã đánh trúng mục tiêu, gây ra hỏa hoạn bên trong khuôn viên nhà máy. Đây là một nhà máy quân sự lớn, chuyên dùng để sản xuất bệ phóng cho các hệ thống tên lửa của Nga như Yars, Topol-M và Iskander-M", ông Zelensky cho biết.

Ukraine dùng tên lửa Flamingo tập kích nhà máy quân sự Nga ở Volgograd. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Cũng theo Tổng thống Zelensky, cuộc tấn công trên là một phần trong chiến dịch của Ukraine nhằm vào hạ tầng công nghiệp quốc phòng của Nga, qua đó làm suy giảm năng lực sản xuất vũ khí của đối phương. "Tầm với của Ukraine đang tiếp tục mở rộng. Chính sức ép mà chúng tôi tạo ra mỗi ngày sẽ đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu dài", ông Zelensky nói thêm.

Theo truyền thông Ukraine, Titan-Barrikady được xem là một trong những doanh nghiệp chủ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Nga và trực thuộc Tập đoàn Vũ trụ nhà nước Roscosmos. Ngoài bệ phóng tên lửa, cơ sở này còn sản xuất các hệ thống pháo hạng nặng, pháo hải quân và tổ hợp tên lửa chống hạm.

Nga phá hủy 2 tiêm kích MiG-29 của Ukraine

Theo kênh truyền hình Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/6 đã đăng tải đoạn video ghi lại chiến dịch tập kích bằng UAV của nước này vào sân bay Voznesensk ở vùng Mykolaiv.

"Các UAV cảm tử Geran-4 đã được triển khai trong chiến dịch tập kích. Các đòn tấn công chính xác đã thành công phá hủy 2 máy bay MiG-29 và nhiều thiết bị hỗ trợ mặt đất của đối phương", phía Nga cho hay.

UAV cảm tử Nga bắn nổ 2 máy bay MiG-29 của Ukraine. Video: Zvezda

Trong 24 giờ qua, quân đội Nga cũng tổ chức nhiều đợt tập kích bằng UAV nhắm vào các cơ sở quân sự của Ukraine ở Chernihiv, Sumy và Zhytomyr.

"Đơn vị UAV cảm tử đã thành công phá hủy một kho chứa vũ khí và một trạm tiếp nhiên liệu của Ukraine ở Chernihiv. Tại khu vực làng Yastrebinoye thuộc tỉnh Sumy, các UAV cảm tử đã đánh trúng một điểm triển khai tạm thời của đối thủ. Bên cạnh đó, lực lượng UAV cũng nhắm trúng một đoàn tàu ở gần khu định cư Korosten thuộc vùng Zhytomyr", báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.