Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm 20/4, chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói các đơn vị Nga những ngày qua đã mở rộng vùng kiểm soát tại các khu định cư ở hướng tây nam thành phố tiền tuyến Kostiantynivka, Ukraine.

“Vùng lân cận thành phố Kostiantynivka là ‘điểm nóng’ ở tiền tuyến Donetsk khi giao tranh ác liệt đang diễn ra ở đó. Trong vài ngày qua, các binh sĩ của chúng tôi đã mở rộng vùng kiểm soát ở các làng Berestok, Illinivka và Stepanivka. Các đơn vị đối phương tại đó đang cố gắng thực hiện một số cuộc phản công”, ông Marochko thông tin.

Theo bản đồ cập nhật của trang Deep State chuyên theo dõi tình hình chiến sự, vùng xám, tức khu vực nổ ra giao tranh ác liệt giữa các đơn vị Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine, hiện bao trùm các khu định cư Berestok, Illinivka và Stepanivka gần thành phố Kostiantynivka.

Ukraine bác tin thành phố Sumy bị vây hãm

Quân đội Ukraine hôm 20/4 đã lên tiếng bác bỏ một số thông tin do nhiều cơ quan truyền thông đăng tải gần đây về việc thành phố Sumy ở khu vực đông bắc nước này “đang đối mặt nguy cơ bị quân Nga bao vây”.

“Mặc dù phía Nga đã kiểm soát một số khu định cư nhỏ ngay sát biên giới nhưng sự hiện diện của đối phương vẫn mỏng và bị hạn chế về mặt chiến thuật. Vùng lãnh thổ đối phương kiểm soát tạm thời chỉ nằm sâu khoảng 3 - 4km bên trong tỉnh biên giới Sumy. Điểm quan trọng là khoảng cách các vị trí hiện nay của quân Nga và thủ phủ Sumy lên tới 35km. Điều này đã bác bỏ những tuyên bố về bất kỳ mối đe dọa bao vây hay cô lập thành phố này”, Bộ Chỉ huy lực lượng liên hợp (JFC) của quân Ukraine nhấn mạnh.

Dữ liệu do trang Deep State cung cấp hôm 20/4 cho thấy 3 mũi tấn công hiện nay của quân Nga ở tỉnh Sumy của Ukraine còn cách thủ phủ tỉnh này khoảng 30km về phía bắc.