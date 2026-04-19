Báo Kyiv Independent đưa tin, trong thông cáo đưa ra mới đây, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố lực lượng điều khiển UAV của Kiev rạng sáng 19/4 đã tấn công vào nhà máy Atlant-Aero, nơi “được sử dụng để phát triển và chế tạo các UAV tấn công và trinh sát dành cho quân đội Nga”.

Một loại UAV của Nga. Ảnh: ZALA

“Hỏa hoạn đã bốc lên từ nhà máy sau khi vụ tấn công xảy ra. Cơ sở trên được dùng làm nơi sản xuất các máy bay không người lái loại Molniya cùng thành phần của UAV Orion, khí tài có khả năng mang lượng hàng hóa nặng 250kg như các quả bom dẫn đường hoặc tên lửa”, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho hay.

Theo cơ quan trên, đòn tấn công lần này sẽ làm giảm khả năng chế tạo UAV cũng như tác chiến trên thực địa của quân Nga.

Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Thị trưởng Taganrog Svetlana Kambulova xác nhận “một số doanh nghiệp, một trường cao đẳng cơ khí và nhiều phương tiện giao thông ở thành phố này đã chịu hư hại trong cuộc tấn công rạng sáng 19/4”. Cũng theo bà Kambulova, đòn tập kích cũng khiến cho 3 dân thường bị thương.