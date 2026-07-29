Theo kênh Zvezda, FSB ngày 29/7 đã xác nhận việc truy tố nhà sáng lập Telegram Pavel Durov, đồng thời phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhân vật này với cáo buộc "tiếp tay cho các hoạt động khủng bố".

"Ông Durov bị truy tố vì Telegram không gỡ bỏ các tài liệu mà Moscow xếp vào diện cực đoan và cũng không xóa bỏ nhiều kênh cũng như chatbot được tình báo Ukraine sử dụng để tuyển mộ người thực hiện các hoạt động phá hoại và tấn công khủng bố trên lãnh thổ Nga", thông báo của FSB cho biết.

Báo cáo của FSB tiết lộ một trong những ví dụ điển hình của hành vi "tiếp tay cho khủng bố" là chatbot hẹn hò "Dayvinchik" trên Telegram, vốn là công cụ được tình báo Kiev sử dụng để chiêu mộ công dân Nga.

Nhà sáng lập Telegram Pavel Durov. Ảnh: Sputnik

Hiện phía Telegram và ông Pavel Durov chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin này.

Theo quy trình pháp lý của Nga, việc bị truy tố hoặc đưa vào danh sách truy nã không đồng nghĩa với việc một người đã bị kết tội.

Hồi tháng 2, Moscow từng tuyên bố sẽ làm chậm tốc độ truy cập vào Telegram của người dùng tại Nga vì những sai phạm của nền tảng này, đồng thời kêu gọi người dùng Internet của Nga chuyển sang sử dụng MAX, một ứng dụng nhắn tin do nhà nước quản lý. Tuy nhiên, Moscow vẫn chưa chặn hoàn toàn Telegram vì ứng dụng này được sử dụng phổ biến trong dân thường cũng như quan chức tại Nga, đồng thời đóng vai trò là công cụ liên lạc quan trọng trên tiền tuyến.

Vào tháng 8/2024, ông Durov đã bị bắt và giam giữ 4 ngày tại Pháp trong một cuộc điều tra về hành vi tội phạm liên quan đến ứng dụng Telegram, bao gồm việc phát tán các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán ma túy và các giao dịch gian lận… Ông Durov sau đó đã đóng 5 triệu Euro để được tại ngoại. Theo tạp chí Forbes, tài sản của ông Durov rơi vào khoảng 6,6 tỷ USD.