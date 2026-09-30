Báo Guardian dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế và Môi trường Ukraine Oleksandr Kravchenko cho biết quân Nga đang gia tăng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ nền kinh tế của nước này, tấn công các khu công nghiệp, nhà kho, trung tâm hậu cần và trung tâm dữ liệu nhằm “phá hủy gần như toàn bộ nền kinh tế”.

Một công trình xây dựng ở thành phố Kramatorsk thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine bị tàn phá vì trúng hỏa lực tấn công của Nga. Ảnh: Ukrainska Pravda

“Điều chúng tôi chưa lường trước được là Nga sẽ phát triển các máy bay không người lái (UAV) phản lực nhanh đến mức nào và sử dụng chúng để nhắm mục tiêu vào mọi thứ”, ông Kravchenko bày tỏ, ám chỉ đến việc Nga sử dụng các loại vũ khí mới oanh tạc Kiev trong những tuần gần đây.

Phát biểu từ tòa nhà chính phủ được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô, ông Kravchenko, cựu giám đốc điều hành của tập đoàn tư vấn quản trị McKinsey đã gia nhập chính quyền Kiev vào mùa hè này, cho hay các vụ tập kích đang buộc phần lớn nền kinh tế Ukraine phải liên tục ngừng hoạt động khi người lao động được đưa đến hầm trú ẩn, với còi báo động kéo dài tới 10 giờ/ngày.

Để giảm bớt thiệt hại kinh tế, chính phủ Ukraine gần đây đã giới thiệu một hệ thống cảnh báo 2 cấp mới, được thiết kế để giúp các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động trong thời gian cảnh báo không kích kéo dài. Cảnh báo “đỏ” khuyến cáo về mối đe dọa tên lửa và yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn, trong khi cảnh báo “vàng” được sử dụng cho các mối đe dọa từ UAV, cho phép nhiều doanh nghiệp vẫn mở cửa.

Theo ông Kravchenko, hơn một nửa số doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động trong thời gian cảnh báo vàng. Tuy nhiên, cảnh báo vàng không đảm bảo an toàn. Mối nguy hiểm đó đã được chứng minh rõ ràng hôm 28/9, khi một UAV của Nga tấn công Học viện Khoa học quốc gia Ukraine ở trung tâm Kiev trong thời gian cảnh báo vàng, khiến 2 nhân viên đang làm việc thiệt mạng.

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine ước tính chỉ riêng trong năm nay, các cuộc tấn công của Nga đã gây thiệt hại tới 10 tỷ USD cho các tài sản cố định của nước này như nhà máy thép, kho hàng, cơ sở hạ tầng hậu cần và gần đây nhất là các trung tâm dữ liệu. Moscow cũng phong tỏa các cảng Biển Đen của Ukraine, gây tổn thất lớn cho hoạt động xuất khẩu.

Ông Kravchenko tin chính phủ Ukraine năm nay đã chuẩn bị tốt hơn cho “mùa đông khó khăn nhất, khắc nghiệt nhất” của cuộc xung đột, với áp lực dự kiến ​​​​sẽ gia tăng đối với nguồn cung năng lượng, cơ sở hạ tầng và các doanh nghiệp vốn đã suy yếu do nhiều tháng bị tấn công.

Ông Kravchenko tiết lộ Kiev đang thảo luận về các cách thức cho phép nhiều công ty tư nhân hơn mua hệ thống phòng không của Ukraine, dù ông cảnh báo các doanh nghiệp không bao giờ có thể hoàn toàn tự bảo vệ mình khỏi tên lửa và UAV thù địch.

Thiệt hại liên tục từ các cuộc tấn công đã làm tăng thêm gánh nặng nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã ước tính thâm hụt ngân sách còn lại của nước này trong năm nay vào khoảng 27 tỷ USD.

Theo ông Kravchenko, chính phủ Ukraine đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Canada và Anh, bao gồm cả việc có thể đẩy nhanh tiến độ giải ngân các khoản vay đã được lên kế hoạch cho năm tới.