Hỏa hoạn bùng phát sau khi Kiev bị tấn công. Ảnh: Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước/Telegram

Theo đài RT, trong thông cáo ngày 9/8, Bộ Quốc phòng Nga cho hay các đòn tấn công sử dụng vũ khí chính xác phóng từ mặt đất nhằm vào cơ sở công nghiệp Kiev-111. Phía Nga nhận định cơ sở này đang sản xuất các linh kiện và đầu đạn cho tên lửa hành trình phóng từ mặt đất FP-5 Flamingo của Ukraine, đồng thời sản xuất các hóa chất dùng cho động cơ đẩy nhiên liệu rắn.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cơ sở trên do công ty Fire Point vận hành. Đây là công ty từng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quảng bá ra quốc tế và có liên hệ với Timur Mindich, nhân vật chủ chốt trong một vụ bê bối tham nhũng lớn ở Ukraine.

Ngoài ra, quân đội Nga đã tập kích kho nhiên liệu Kiev-3 do công ty Grandterminal vận hành. Theo Moscow, cơ sở này cung cấp các sản phẩm xăng dầu cho quân đội Ukraine, đồng thời điều xe bồn chở nhiên liệu tiếp tế cho các lực lượng Kiev ở miền đông.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay không người lái (UAV) tấn công của nước này đã đánh trúng hai tàu chở hàng trên biển ở khu vực phía nam và phía đông thành phố Odessa, Ukraine. Nga tuyên bố hai tàu này đang vận chuyển vũ khí và các nguồn tiếp tế quân sự khác tới các cảng của Ukraine.

Không quân Ukraine sau đó xác nhận Nga đã tấn công nước này bằng tên lửa và UAV, trong đó 13 UAV đã đánh trúng 12 địa điểm không được tiết lộ. Kiev đồng thời cho biết một số tên lửa của Nga đã không đánh trúng mục tiêu.

Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa vào mạng lưới cơ sở công nghiệp có mục đích quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu có công năng kép của Ukraine. Moscow khẳng định không bao giờ nhắm mục tiêu vào dân thường và cho biết chiến dịch này là động thái đáp trả các cuộc tấn công liên tục của quân Kiev vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga.