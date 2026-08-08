Theo kênh Zvezda, truyền thông Nga ngày 7/8 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh 2 UAV đánh chặn của Ukraine truy đuổi UAV trinh sát Orlan-10 của Nga, nhưng cuối cùng lại va chạm với nhau và phát nổ.

"Có hai UAV đánh chặn bên phía Ukraine truy đuổi chiếc Orlan-10 của tôi. Tôi liên tục né tránh. Chúng tôi quần thảo khoảng 10 phút và cuối cùng, một chiếc UAV đã va vào chiếc còn lại, khiến cả hai phương tiện của đối phương bị phá hủy", sĩ quan Alexey Ivanov, người điều khiển UAV Orlan-10 cho biết.

2 UAV Ukraine lao vào nhau và phát nổ trong khi truy đuổi UAV Orlan-10 của Nga. Video: Zvezda

Theo sĩ quan người Nga, việc liên tục thực hiện các thao tác hạ độ cao đột ngột và chuyển hướng gấp sẽ khiến các UAV của Ukraine không thể tiếp cận mục tiêu, sau đó tự lao vào nhau. Nhờ cách này, ngay cả một UAV không có năng lực tấn công cũng có thể gây ra tổn thất cho đối thủ.

Orlan-10 là UAV do Trung tâm Công nghệ đặc biệt Nga phát triển, với mục đích trinh sát, thu thập tin tức, định hướng mục tiêu. UAV này có vận tốc tối đa 150 km/h, có thể hoạt động liên tục trong 16 - 18 giờ. Giá của một máy bay Orlan-10 dao động từ 87.000 - 120.000 USD.