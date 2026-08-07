Theo RT, hãng Socis của Ukraine ngày 7/8 đã công bố kết quả khảo sát về một cuộc bầu cử tổng thống giả định và ông Volodymyr Zelensky được dự báo sẽ thất bại với cách biệt lớn nếu cuộc bầu cử diễn ra ngay lúc này.

"Kết quả khảo sát cho thấy Tổng thống Zelensky vẫn sẽ lọt vào vòng hai của một cuộc bầu cử giả định, nhưng sẽ thất bại trước cả 3 đối thủ chính", khảo sát của Socis cho biết.

Cụ thể, ông Valery Zaluzhny, cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine và hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh, sẽ đánh bại ông Zelensky với tỷ lệ 66,2% so với 33,8%. Chánh văn phòng Tổng thống Kirill Budanov được 60,3% người ủng hộ so với 39,7% của ông Zelensky. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov sẽ đánh bại ông Zelensky với tỷ lệ 63,8% so với 36,2%.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo giới quan sát, ông Zaluzhny đang liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng về mức độ tín nhiệm tại Ukraine dù đang ở nước ngoài. Dù đã công khai phủ nhận tham vọng chính trị, song truyền thông Ukraine cho rằng vị tướng này vẫn đang chuẩn bị cho kế hoạch tranh cử tổng thống.

Trong khi đó, ông Budanov được cho là có nhiều quan điểm khác biệt với ông Zelensky, bao gồm việc ủng hộ đàm phán với Moscow, đánh giá thận trọng hơn về năng lực công nghệ quân sự của Ukraine, đồng thời thừa nhận những khó khăn trong công tác huy động quân. Về phía ông Fedorov, việc ông này bị miễn nhiệm đã gây ra làn sóng biểu tình tại Kiev và một số thành phố lớn ở Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Corriere della Sera hồi tháng 3, ông Zelensky khẳng định Ukraine chắc chắn sẽ tổ chức bầu cử tổng thống, nhưng chỉ sau khi xung đột với Nga kết thúc. Ông Zelensky cũng chưa quyết định có tái tranh cử hay không.

Theo RT, nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã hết hạn vào tháng 5/2024 và Moscow đã nhiều lần đặt câu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky trong trường hợp hai bên đạt được một thỏa thuận.