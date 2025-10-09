Lính Nga. Ảnh: Sputnik

Hãng tin TASS dẫn lời ông Marochko nói, các đơn vị vũ trang Ukraine thực sự không có cơ hội thoát khỏi vòng vây một cách có tổ chức, trong bối cảnh hỏa lực dày đặc của quân đội Nga.

Chuyên gia này lý giải, binh lính Ukraine bị bao vây do bộ chỉ huy quản lý kém và hành động chậm chạp. Ông Marochko cho biết thêm, vào ngày 7/10, quân đội Nga đã xâm nhập sâu 500m vào phòng tuyến của Ukraine ở phía tây Kuzminovka.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (9/10) thống kê, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 19 máy bay không người lái (UAV) cánh cố định của Ukraine, gồm 9 chiếc trên vùng Volgograd, 3 chiếc trên các vùng Bryansk và Kursk cũng như 1 chiếc ở mỗi vùng Belgorod, Voronezh, Oryol và Saratov.

Kênh tin tức Astra dẫn lời cư dân địa phương ở vùng Volgograd cho hay, các mảnh vỡ UAV rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy xử lý khí đốt Korobkovsky. Đây là nhà máy xử lý khí đốt tự nhiên lớn nhất tại phía nam Nga, bắt đầu đi vào hoạt động tháng 9/1966 và đóng vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng năng lượng của khu vực.

Thống đốc Volgograd Andrei Bocharov cho biết, "các vụ cháy tại các cơ sở nhiên liệu và năng lượng" đang được xử lý sau khi khu vực bị UAV tấn công.

Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Ukraine đã xác nhận về vụ tấn công và lưu ý: "Nhà máy Korobkovsky rất quan trọng đối với cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga. Đây là nơi xử lý và vận chuyển khí ngưng tụ cũng như sản xuất nguyên liệu thô cho ngành công nghiệp hóa chất".