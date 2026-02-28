Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu. Ảnh: EPA

Theo báo Kyiv Independent, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu đã chịu sự kiểm soát của Nga ngay trong những ngày đầu của cuộc xung đột. Dù hiện đã bị đóng cửa nhưng cơ sở này vẫn cần nguồn điện bên ngoài để duy trì hoạt động ổn định.

IAEA ngày 27/2 thông báo: "Một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ khác do IAEA làm trung gian hiện đã có hiệu lực để cho phép khôi phục nguồn điện dự phòng 330kV cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia". Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết thêm, các hoạt động rà phá bom mìn đang được tiến hành để đảm bảo an toàn cho các đội sửa chữa.

Chính phủ Ukraine vẫn chưa bình luận về tình hình. Energoatom, cơ quan hạt nhân của Ukraine, từ chối xác nhận thỏa thuận ngừng bắn cục bộ vì họ không kiểm soát nhà máy. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm trên bờ phía nam của hồ chứa Kakhovka đã cạn khô.

Trong những tháng gần đây, Ukraine và Nga đã đạt được một số thỏa thuận ngừng bắn cục bộ để các đội sửa chữa khôi phục các đường dây điện bị hư hỏng. Do xung đột, đường dây điện dự phòng 330kV cuối cùng tại nhà máy Zaporizhzhia đã bị ngắt kết nối và hiện tại nhà máy chỉ phụ thuộc vào một đường dây 750kV đang hoạt động.

Vì cần một kế hoạch ổn định để vận hành và cung cấp điện cho nhà máy nên nơi đây đã trở thành tâm điểm của các cuộc "đàm phán hòa bình" do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine, với một số kế hoạch ban đầu hướng tới việc trả lại cơ sở này cho Ukraine kiểm soát.

Các nhà phân tích nhận định thỏa thuận ngừng bắn trên có thể là một ví dụ thành công hiếm hoi về một lệnh ngừng bắn có giới hạn trong cuộc xung đột.