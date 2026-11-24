Nga và Ukraine hôm 23/11 cáo buộc lẫn nhau tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) về các cuộc tấn công ngày càng leo thang nhằm vào hoạt động vận tải biển ở Biển Đen và cơ sở hạ tầng năng lượng.

UAV Ukraine tấn công tàu Nga gần bán đảo Crưm. Ảnh: Kyiv Independent

Hãng tin Anadolu dẫn lời đại diện Nga phát biểu tại phiên họp của HĐBA LHQ về cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và hoạt động vận tải biển ở Biển Đen: “Tôi đã trình bày chi tiết vấn đề này để không ai ở đây nghi ngờ rằng Nga sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngũ cốc mới nào, bởi trên thực tế, đó chẳng qua là một kế hoạch trao đổi lương thực của Ukraine lấy vũ khí phương Tây”.

Đặc phái viên Nga cho rằng theo thỏa thuận ngũ cốc trước đây, các quốc gia đang gặp khó khăn chỉ nhận được 3% lượng ngũ cốc xuất khẩu, trong khi tới 70% nông sản Ukraine được đưa vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) và phương Tây.

Cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lực lượng vũ trang nước này đã “mở chiếc hộp Pandora”, Moscow cho biết quân đội Ukraine đã tấn công hơn 200 tàu thương mại trên các vùng biển Đen, Azov, Caspian, Baltic và Địa Trung Hải kể từ tháng 7, khiến 12 thủy thủ thiệt mạng hoặc bị thương.

Nga cũng bảo vệ chiến dịch quân sự của mình và khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào các tàu phục vụ hậu cần quân sự và cơ sở hạ tầng lưỡng dụng. Moscow bác bỏ lời kêu gọi của phương Tây về một thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng và hoạt động hàng hải, cho rằng đây chỉ là cái cớ để phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraine trong khi hạn chế xuất khẩu của Nga.

Đại diện Nga khẳng định nước này cung cấp lương thực cho 160 quốc gia, là “một trong những bên bảo đảm chính cho an ninh lương thực toàn cầu”, đồng thời tuyên bố sẵn sàng “hỗ trợ bù đắp nguy cơ thiếu hụt ngũ cốc”.

Về phía Ukraine, đại diện nước này cáo buộc Nga liên tục tấn công các mạng lưới điện dân sự kể từ giữa tháng 7, gây hư hại gần như toàn bộ các nhà máy điện trên cả nước cùng hơn 800 thiết bị thuộc hệ thống năng lượng.

“Kể từ giữa tháng 7, không một ngày nào trôi qua mà không có cuộc tấn công của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine”, đại diện Kiev nói. Theo quan chức này, các đợt tập kích trong tháng 11 đã khiến 3 nhà máy nhiệt điện phải ngừng hoạt động, đẩy hơn 850.000 người vào cảnh mất điện.

Ukraine cũng cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã mất nguồn điện bên ngoài lần thứ 28. Tuy nhiên, vấn đề này lại nhận được quá ít sự quan tâm so với những hệ lụy nghiêm trọng của nó đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Kiev kêu gọi khẩn cấp đưa nhà máy trở lại quyền kiểm soát của Ukraine.

Về an ninh hàng hải, Kiev cho biết đã ghi nhận 89 vụ tấn công nhằm vào tàu dân sự trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, tăng mạnh so với 25 vụ trong cả năm 2025.

Cáo buộc Nga đoạt ngũ cốc thông qua một "đội tàu ngũ cốc bóng tối", đại diện Ukraine tuyên bố: “Ngũ cốc bị lấy đi từ lãnh thổ Ukraine phải bị tịch thu, chứ không phải được mua”.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Mỹ kêu gọi Nga và Ukraine chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào mạng lưới năng lượng, cảng dân sự, cơ sở phân phối lương thực và tàu thương mại.

Washington cũng nêu bật những tiến bộ đạt được trong quá trình phối hợp với Kiev và các đối tác châu Âu trên 4 trụ cột: bảo đảm an ninh, lộ trình gia nhập EU, kế hoạch thịnh vượng hậu chiến và các cơ chế an ninh sau khi đạt được thỏa thuận. Những nội dung này nhằm phát triển kết quả các cuộc đàm phán gần đây tại Abu Dhabi, hướng tới một nền hòa bình lâu dài.